Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Em 31 de dezembro de 2022, o Grêmio anunciou Suárez. O jogador foi contratado e assinou por duas temporadas Foto: Lucas Uebel/Grêmio Em 31 de dezembro de 2022, o Grêmio anunciou Suárez. O jogador foi contratado e assinou por duas temporadas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A tarde desta terça-feira (20) foi de tensão na Arena. A informação de que o centroavante uruguaio Luis Suárez quer se aposentar pegou todos os torcedores do Grêmio de surpresa.

O momento do jogador dentro de campo e sua identificação com a torcida colocou um ponto de interrogação na cabeça dos torcedores gremistas. Nos próximos dias, uma reunião entre a direção e jogador será feita para debater o futuro dele dentro dos campos de futebol.

O intuito dos dirigentes é definir o que será do futuro do uruguaio e ter uma ideia mais clara de quando será a aposentadoria. O jogador relatou para a direção gremista que não está mais conseguindo suportar as dores no joelho direito e que pretende abandonar a carreira em breve. O atleta sente as dores devida uma artrose.

A direção gremista tem em mente algumas ideias para “contornar” a situação. Uma das opções é colocar à disposição condições melhores de tratamento.

Outra opção é mais preservações em partidas durante a temporada. Nos bastidores, a ideia de preservação pode não acontecer. O perfil do centroavante é de se entregar ao máximo todos os dias.

Suárez está treinando normalmente e deve jogar contra o América-MG, na noite desta quinta-feira (22), pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h, na Arena. O Grêmio é o sexto colocado com 17 pontos.

2023-06-21