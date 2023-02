Inter Centroavante Lucca marca o seu primeiro gol como profissional do Inter

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lucca entrou na etapa final contra o São José e marcou pela primeira vez como profissional Foto: Ricardo Duarte/Inter Lucca entrou na etapa final e marcou pela primeira vez como profissional (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vitória do Inter diante do São José, por 2 a 0, ficará marcada para o centroavante Lucca. O jogador entrou no segundo tempo e anotou o seu primeiro gol com a camisa profissional do Colorado.

Ao final da partida, o jovem, de 19 anos, se emocionou ao falar sobre o seu primeiro gol. O centroavante entrou aos 30 minutos do segundo tempo, substituindo Pedro Henrique, autor do primeiro gol da partida. Após sete minutos, depois de uma cobrança de falta, Lucca marcou de cabeça, decretando a vitória do Inter.

“Muito feliz por esse momento, muitos anos de trabalho para isso acontecer, feliz pela vitória e pelo primeiro gol. Agradecer minha família, que sempre me apoiou. Lembro, uma vez, que disse para o meu pai, com 15 anos, que ia desistir, e ele chorou. O sonho é dele também, e dedico para ele”, disse o jovem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/centroavante-lucca-marca-o-seu-primeiro-gol-como-profissional-do-inter/

Centroavante Lucca marca o seu primeiro gol como profissional do Inter