Inter Inter enfrenta o São José pelo Gauchão nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho

O Inter enfrenta o São José na noite desta quinta-feira (16), às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

O time do técnico Mano Menezes é o terceiro colocado da competição, com três vitórias e quatro empates. Na última rodada, o Colorado venceu pela primeira vez longe do Beira-Rio no jogo contra o Brasil, em Pelotas. O Inter está com 13 pontos, oito pontos do líder e quatro à frente do quinto lugar na competição.

Já o São José é o primeiro clube fora da zona de classificação às fases finais do Gauchão. Até o momento, a equipe possui nove pontos. Na última partida, o “Zeca” ficou apenas no empate contra o Juventude, por 1 a 1, no Estádio Passo d’Areia.

Provável escalação do Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Baralhas), De Pena, Mauricio, Alan Patrick (Alemão) e Wanderson; Pedro Henrique

Provável escalação do São José

Fábio; Matheus Pivô, Tiago Pedra, Bruno Jesus e Marcelo; Karl, Samuel, Neko (Sillas), Zé Andrade e Thayllon; Thiago Santos

Arbitragem

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Assistente 1: Juarez de Mello Junior

Assistente 2: Leirson Peng Martins

Quarto árbitro: Marcelo Cavalheiro Pereira

