Inter Inter fica mais próximo do retorno de Charles Aránguiz

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aránguiz passou pelo Beira-Rio entre 2014 e 2015 Foto: Reprodução Aránguiz passou pelo Beira-Rio entre 2014 e 2015 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O retorno de Charles Aránguiz parece estar cada vez mais próximo de acontecer no Inter. Nesta quarta-feira (15), o volante passou por exames médicos e os resultados foram positivos.

O presidente Alessandro Barcellos e o gerente de mercado, Deive Bandeira, negociam com o Bayer Leverkusen para ter o jogador antecipadamente no Inter. O chileno possui contrato com o time alemão até junho deste ano.

Nas últimas temporadas, Aránguiz vem sendo um sonho do Inter. O jogador já passou pelo estádio Beira-Rio nas temporadas de 2014 e 2015. Na temporada de 2020, o atleta chegou a estar próximo do seu retorno, mas acabou não acontecendo. Pelo Inter, o volante jogou 54 partidas e marcou 10 gols, com dois Campeonatos Gaúchos vencidos.

Além de Aránguiz, o Inter está próximo de anunciar o centroavante Luiz Adriano. O jogador já assinou um pré-contrato com o clube gaúcho e tem chances de chegar ainda para o Gauchão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-fica-mais-proximo-do-retorno-de-charles-aranguiz/

Inter fica mais próximo do retorno de Charles Aránguiz