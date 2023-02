Grêmio Partida entre Grêmio e Novo Hamburgo é antecipada no Gauchão

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

Cinco dos seis jogos da 9ª rodada do Gauchão tiveram seus horários e datas modificados

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) anunciou nesta quarta-feira (15) alterações nas datas e horários de cinco dos seis jogos da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida entre Grêmio e Novo Hamburgo, na Arena do Grêmio, que aconteceria no domingo (26), às 20h30min, irá acontecer no sábado (25), às 20h.

Outras partidas que foram alteradas foram Caxias e Juventude, no estádio Centenário, que aconteceria no domingo, às 19h, passou para segunda-feira (27), às 20h. Já a do Brasil de Pelotas e Avenida irá acontecer na sexta-feira (24), às 20h, no estádio Bento Freitas.

Já São José e São Luiz jogam no domingo, às 19h, no Francisco Novelleto. Esportivo e Ypiranga jogam na terça-feira (28), às 20h, na Montanha dos Vinhedos. E a partida entre Aimoré e Inter, no Cristo Rei, foi a única partida mantida e acontece no sábado (25), às 16h30min.

