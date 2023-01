Mundo CEO do TikTok irá depôr no Congresso dos Estados Unidos em março

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

As autoridades levantaram preocupações de que a China possa usar suas leis para pressionar o TikTok a entregar dados de usuários norte-americanos. Foto: Reprodução As autoridades levantaram preocupações de que a China possa usar suas leis para pressionar o TikTok a entregar dados de usuários norte-americanos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, testemunhará em uma próxima audiência perante o Comitê de Energia e Comércio da Câmara, confirmou um porta-voz do comitê nesta segunda-feira (30).

Chew será a única testemunha na audiência, marcada para 23 de março. Espera-se que ele testemunhe sobre as práticas de privacidade e segurança de dados do TikTok, seu impacto sobre os usuários jovens e sua “relação com o Partido Comunista Chinês”, de acordo com um anúncio de audiência no site da comissão.

“Deixamos nossas preocupações claras com o TikTok”, disse a presidente do comitê, a deputada republicana de Washington Cathy McMorris Rodgers, em um comunicado. “Agora é hora de continuar os esforços do comitê para responsabilizar a Big Tech, trazendo o TikTok perante o comitê para fornecer respostas completas e honestas para as pessoas.”

A audiência ressalta o crescente risco político para o TikTok, à medida que suas negociações com o governo dos EUA sobre um acordo de segurança nacional continuem se arrastando.

As autoridades dos EUA levantaram preocupações de que a China possa usar suas leis para pressionar o TikTok a entregar dados de usuários dos EUA que podem ser usados para fins de inteligência ou desinformação.

Chew, que assumiu o cargo de CEO do TikTok em abril de 2021, ficou fora dos holofotes em um momento em que o aplicativo que ele lidera parece não conseguir evitá-lo.

