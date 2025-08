Rio Grande do Sul Cerca de 20 mil pessoas visitaram o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul nos primeiros quatro dias de reabertura

4 de agosto de 2025

Público pode conferir o novo puma do Zoo, batizado pelos gaúchos de Valente Guilherme Foto: Igor de Almeida Foto: Igor de Almeida

O Parque Zoológico de Sapucaia do Sul recebeu cerca de 20 mil pessoas depois de sua reabertura, que ocorreu na quinta-feira (31). O número superou as expectativas da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), responsável pela gestão do parque, que esperava aproximadamente 12 mil visitantes no período.

No domingo (3), o público pode conferir o novo morador do Zoo, um puma que chegou ao parque na semana passada após mais de seis meses de recuperação e tratamento. Ele foi resgatado em Jaquirana com problemas de saúde e, segundo os técnicos responsáveis, não pode mais voltar à natureza. Por isso, o Zoológico de Sapucaia de Sul, que conta com equipe qualificada e estrutura adequada, foi indicado como o local mais seguro para garantir seu bem-estar.

Nome teve 34% dos votos

No fim de semana, uma campanha nas redes sociais do governo do Estado mobilizou mais de cinco mil pessoas na escolha do nome do animal, batizado de Valente Guilherme, que recebeu 34% dos votos e representa a bravura e a superação do filhote desde o resgate até a recuperação. O segundo nome, Guilherme, foi incluído depois de pedidos nas redes sociais, em homenagem ao servidor do Estado que resgatou o animal.

Sobre o Zoológico

Mais do que um espaço de lazer, o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é um centro de educação ambiental, conservação da fauna e acolhimento de animais silvestres. Nenhum animal presente no parque foi retirado da natureza para exibição. Muitos foram resgatados de situações de risco, como tráfico ilegal, cativeiro ou acidentes que impossibilitaram o retorno ao habitat natural.

Atualmente, o zoológico abriga mais de mil animais de cerca de 130 espécies, entre répteis, aves, mamíferos e animais domésticos. A visita ao parque é uma oportunidade única de conhecer de perto a rica diversidade da fauna brasileira e exótica.

Serviço

Funcionamento: de terças a domingos, das 9h às 17h.

Ingressos para pedestres

Inteira: R$ 10

Meia-entrada: R$ 5 (para idosos acima de 60 anos, estudantes mediante comprovação e crianças de 6 a 12 anos)

Isentos: Crianças com até 5 anos

Acesso com veículos (ingresso incluído para os ocupantes)

Automóveis: R$ 50

Motocicletas: R$ 20

Vans (até 12 lugares): R$81

Vans (acima de 13 lugares): R$ 94,50

Micro-ônibus: R$161,50

Ônibus: R$ 317

*Escolas: Ônibus e vans escolares possuem valores diferenciados

**Pagamento somente em dinheiro

