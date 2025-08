Esporte Pela primeira vez, o futebol brasileiro entra no ranking dos clubes mais ricos do mundo

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Líder em receita no futebol brasileiro, o Flamengo aparece como o 30º clube mais valioso do mundo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Líder em receita no futebol brasileiro, o Flamengo aparece como o 30º clube mais valioso do mundo. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O domínio das ligas europeias no futebol mundial não é novidade — e os números comprovam essa hegemonia. A edição mais recente do relatório anual da Deloitte, que reúne os 30 clubes com maior receita no planeta, escancara o poder financeiro dos campeonatos do Velho Continente. Entre as sete ligas representadas no ranking, apenas uma não é europeia: o Brasileirão, com o Flamengo como único representante.

A Premier League lidera com folga. Na temporada 2023/24, os clubes ingleses somaram um faturamento de 7,11 bilhões de euros (R$ 45,4 bilhões), o que representa 49,83% do total arrecadado pelos 30 clubes listados. Com 14 representantes no ranking, a liga inglesa não apenas domina em quantidade, mas também em qualidade financeira.

O Manchester City aparece como o segundo clube mais rico do mundo, com 837,8 milhões de euros, seguido de perto pelo Manchester United, quarto colocado geral, com 770,6 milhões. O “Big Six” inglês está todo presente no top 10: Arsenal (7º), Liverpool (8º), Tottenham (9º) e Chelsea (10º).

Além dos gigantes, a Premier League também mostra força na chamada “classe média”. Clubes como Newcastle, West Ham, Aston Villa, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham e Wolverhampton completam a lista, superando em receita tradicionais potências europeias como Juventus, Napoli, Roma, Lyon e Olympique de Marselha.

A única exceção à hegemonia europeia é o Flamengo, que aparece na 30ª posição com 198,2 milhões de euros (R$ 1,26 bilhão). É a primeira vez, em dez anos de levantamento da Deloitte, que um clube de fora da Europa entra no ranking. O feito destaca o crescimento da marca rubro-negra e a força do futebol brasileiro no cenário global.

Outro “intruso” é o Benfica, único representante da Liga Portugal, que ocupa a 25ª posição com 224 milhões de euros (R$ 1,43 bilhão).

Comparativo entre ligas

Veja o faturamento total das ligas com clubes no top 30:

Liga Clubes Representados Receita Total (euros) Receita Total (reais) Premier League Manchester City, United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Newcastle, etc. €7,11 bilhões R$ 45,4 bilhões La Liga Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid €2,21 bilhões R$ 14,1 bilhões Serie A Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma €1,64 bilhões R$ 10,5 bilhões Ligue 1 PSG, Olympique de Marselha, Lyon €1,52 bilhões R$ 9,73 bilhões Bundesliga Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt €1,25 bilhões R$ 8,66 bilhões Liga Portugal Benfica €224 milhões R$ 1,43 bilhões Brasileirão Flamengo €198,2 milhões R$ 1,26 bilhões

Os valores representam a soma das receitas dos clubes de cada liga presentes no ranking, não o faturamento total das competições.

Os 30 clubes mais ricos do mundo

Confira os clubes com maior faturamento na temporada 2023/24:

Posição Clube Receita (€) Receita (R$) 1º Real Madrid €1,045 bi R$ 6,672 bi 2º Manchester City €837,8 mi R$ 5,345 bi 3º PSG €805,9 mi R$ 5,144 bi 4º Manchester United €770,6 mi R$ 4,920 bi 5º Bayern de Munique €765,4 mi R$ 4,889 bi 6º Barcelona €760,3 mi R$ 4,855 bi 7º Arsenal €716,5 mi R$ 4,573 bi 8º Liverpool €714,7 mi R$ 4,561 bi 9º Tottenham €615 mi R$ 3,925 bi 10º Chelsea €545,5 mi R$ 3,486 bi … … … … 30º Flamengo €198,2 mi R$ 1,264 bi

A Premier League segue como a liga mais poderosa do futebol mundial, com clubes que não apenas dominam dentro de campo, mas também fora dele, com receitas bilionárias e estratégias de expansão global. A entrada do Flamengo no ranking, no entanto, sinaliza que há espaço para clubes de fora da Europa se destacarem — especialmente aqueles que investem em gestão, marketing e internacionalização de marca.

O futebol está cada vez mais global, mas por enquanto, o epicentro financeiro segue firme no coração da Inglaterra.

