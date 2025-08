Grêmio Mosqueteiras do Grêmio embarcam para a estreia na Copa do Brasil contra o Bahia

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Antes da estreia na Copa do Brasil, as Mosqueteiras ajustam os últimos detalhes táticos em treino no CT do Fluminense de Feira, em Feira de Santana Foto: Caroline Martins/Grêmio Antes da estreia na Copa do Brasil, as Mosqueteiras ajustam os últimos detalhes táticos em treino no CT do Fluminense de Feira, em Feira de Santana. (Foto: Caroline Martins/Grêmio) Foto: Caroline Martins/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Mosqueteiras estão prontas para dar início à nova fase da temporada. Na manhã desta segunda-feira (4), a delegação do Grêmio embarcou rumo à Bahia, onde fará sua estreia na Copa do Brasil Feminina. O primeiro desafio acontece nesta quarta-feira (6), às 15 horas, contra o Bahia, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Sob o comando do técnico Cyro Leães, o elenco gremista passou por um mês de treinos intensos durante julho, com foco na retomada da temporada e na preparação para três importantes competições: a Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho e a Brasil Ladies Cup.

Antes da estreia nacional, as Mosqueteiras realizaram um último treino na manhã de terça-feira, no CT do Fluminense de Feira. A atividade será voltada para ajustes táticos e ativação física, garantindo que o grupo esteja em plena forma para o confronto decisivo.

O grupo ganhou reforços importantes para esta nova fase. A meio-campista Kika Moreno e a atacante Kim Campos foram integradas ao elenco e já participam das atividades com as demais jogadoras. As duas chegam para ampliar as opções da comissão técnica e fortalecer o time na sequência da temporada.

Após o duelo contra o Bahia, a delegação gremista retorna a Porto Alegre na quarta-feira (7). A reapresentação do grupo está marcada para o dia seguinte, com foco total na estreia do Campeonato Gaúcho, contra o Brasil de Farroupilha. A partida será realizada no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As Mosqueteiras iniciam a caminhada em busca do bicampeonato e do sexto título estadual da história do Grêmio Feminino, reforçando o compromisso do clube com o crescimento e a valorização do futebol feminino.

