Rio Grande do Sul Cerca de 200 hospitais gaúchos receberam 103 milhões de reais para a prestação de serviços pelo SUS

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Ministério da Saúde também cedeu equipamento ao Laboratório Central do Estado. (Foto: Divulgação/SES)

Cerca de 200 hospitais do Rio Grande do Sul receberam do Ministério da Saúde, nesta semana, uma verba total de R$ 103 milhões para serviços à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Desse montante, quase 80% será destinado ao custeio de procedimentos de média e alta complexidade, inclusive na área de nefrologia.

Na última quinta-feira (3), foram pagos R$ 25 milhões em incentivos estaduais aos hospitais públicos e próprios do Estado. O valor é proveniente do Tesouro do Estado e garante a oferta de serviços como porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto e saúde mental.

Com esses depósitos, o Executivo mantém a regularidade dos repasses na área da Saúde. De acordo com o Palácio Piratini, trata-se uma das prioridades desde o início da atual gestão do governador Eduardo Leite, iniciada em 2019.

Laboratório Central

Nesta sexta-feira (4), a equipe do Lacen (Laboratório Central do Estado) passou por um treinamento para uso de um novo aparelho, recebido nesta semana. Trata-se de um extrator, equipamento destinado a exames de biologia molecular que fazem a detecção do coronavírus.

A previsão é de que a aquisição proporcione maior agilidade na liberação das cerca de 400 análises feitas todos os dias pelo Lacen, pois substitui uma tarefa que atualmente é feita de forma manual. O extrator foi cedido em regime de comodato pelo governo federal à SES (Secretaria Estadual da Saúde). A utilização ainda depende de insumos específicos que devem ser enviados nos próximos dias.

O extrator é utilizado numas das etapas iniciais da testagem das amostras de secreções de vias aéreas de casos suspeitos que o Lacen recebe. Esse material é levado ao aparelho para extração dos materiais genéticos (RNA) das amostras. Para isso, é feita uma sequência de reações químicas e mecânicas.

Até hoje, esses passos são realizados de forma manual, levando até duas horas e meia, enquanto a automatização permitirá que seja feito em menos de 30 minutos. Depois as amostras são encaminhadas para um segundo equipamento, chamado de RT-PCR, que identifica o vírus.

A capacidade de testagem no Lacen ainda será mantida em cerca de 400 testes por dia, mas a previsão é que com o extrator o tempo para esse diagnóstico seja mais rápido. Atualmente, o laboratório consegue liberar os resultados em até dois dias para 90% dos casos. Desde o início da pandemia, cerca de 50 mil amostras já foram testadas no Laboratório.

(Marcello Campos)

