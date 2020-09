Rio Grande do Sul Porto Alegre Em Cena abre inscrições para artistas e grupos teatrais da Capital nesta segunda

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Festival terá atrações on-line e projeções pelas janelas da cidade. (Foto: Dulcinea Gomes/SMC PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com uma programação majoritariamente porto-alegrense, o festival Porto Alegre Em Cena recebe inscrições entre esta segunda (7) e o dia 18. A 27ª edição será realizada de forma virtual com espetáculos on-line e de intervenções urbanas entre os dias 21 e 31 de outubro. Diferente dos outros anos, a maior parte da programação será com artistas locais, que poderão participar de dois chamamentos para a programação. A Secretaria Municipal da Cultura reforça que todas as medidas de segurança e distanciamento social serão adotadas para esta edição.

Dividido em duas categorias distintas, artistas e grupos poderão se inscrever para representar seus espetáculos por meios digitais diversos. Na segunda possibilidade, obras de arte e performances poderão ser exibidas de janelas e também no Canal Em Cena.

O primeiro chamamento é para espetáculos que deverão ser totalmente digitais e on-line, dispondo de diversos recursos disponíveis como plataforma de música e vídeo, Zoom, telefone, WhatsApp, e-mail, e possam ser transmitidos on-line.

As inscrições deverão ser enviadas entre 7 a 18 de setembro. Os grupos e artistas interessados em participar devem seguir os seguintes passos e enviar a documentação necessária para o e-mail inscricaoemcena@gmail.com.

– Preenchimento do formulário

– Texto ou link pra vídeo com apresentação-sinopse do que é o espetáculo

– De três a cinco fotos em alta resolução e com crédito do fotógrafo que representem a proposta enviada

Só serão aceitos arquivos digitais (PDF e link do vídeo) enviados por e-mail. O título do e-mail deve ser: “Inscrição espetáculos digitais”.

A divulgação destes trabalhos selecionados ocorrerá no dia 24 de setembro. A curadoria será composta por Aline Vila Real, Fernando Zugno, Ana Paula Reis, Raquel Kubeo, Silvia Duarte, Negra Jaque e Jane Schoninger.

O segundo chamamento é para ação já experimentada em julho: o projeto Em Quadros. O festival irá selecionar propostas de performances artísticas caseiras para participarem desta segunda edição. Serão selecionadas dez propostas inéditas, de dez artistas diferentes. As performances serão projetadas de janelas de aproximadamente 20 residências, entre os dias 21 a 30 de outubro. Os trabalhos também serão apresentados no Canal em Cena, mídia de televisão on-line do festival. Serão aceitas apenas uma proposta por inscrito.

O projeto exige especificações técnicas, como a gravação em casa e edição pensada para projeção. Serão aceitas propostas das mais variadas linguagens artísticas com performances de artes visuais, teatro, circo, dança e música. As apresentações devem ter entre 5 e 10 minutos. Os interessados em participar do projeto deverão enviar as propostas para o email inscricaoemcena@gmail.com, conforme orientações abaixo.

– Nome do artista;

– Breve currículo

– Texto ou vídeo de apresentação da proposta;

– Imagem ilustrativa em alta resolução (300dpi) com crédito.

Só serão aceitos arquivos digitais (PDF e link do vídeo) enviados por e-mail. O título do e-mail deve ser “Inscrição Em Quadros”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul