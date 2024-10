Mundo Cerca de 3% da economia dos Estados Unidos pode ser afetada pelo furacão Milton

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Devastação projetada pelo furacão na Flórida pode ter um efeito cascata sobre a economia dos país em geral Foto: Divulgação Devastação projetada pelo furacão na Flórida pode ter um efeito cascata sobre a economia dos país em geral (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A devastação projetada pelo furacão Milton na Flórida pode ter um efeito cascata sobre a economia dos Estados Unidos em geral, afetando empregos, viagens, fabricação, vendas no varejo, moradia e outros fatores.

Com isso, cerca de 3% do produto interno bruto dos Estados Unidos — a medida mais ampla da economia norte-americana — está diretamente no caminho do furacão, de acordo com Ryan Sweet, economista-chefe da Oxford Economics para os Estados Unidos.

O Milton poderia reduzir em mais de um décimo de ponto percentual o número do PIB (Produto Interno Bruto) americano do quarto trimestre, estimou Sweet em um relatório nesta quarta-feira (09). Embora isso possa parecer um número pequeno, é realmente significativo ao se tratar de uma economia de US$ 29 trilhões.

Viagens canceladas para a Disney World, vendas de casas atrasadas e fornecimento de petróleo paralisado podem prejudicar a produção econômica.

Já o furacão Helene, que atingiu o sudeste dos EUA há apenas duas semanas, pode resultar em 50.000 empregos a menos no relatório de empregos dos EUA de outubro, segundo estimativa de Sweet. Esse relatório será divulgado no início de novembro.

E o furacão Milton poderia “aumentar consideravelmente” o impacto sobre os empregos, disse Sweet. Mas a economia deve compensar a diferença no longo prazo, à medida que os empregos retornarem e os esforços de reconstrução forem iniciados.

2024-10-09