Porto Alegre Maria do Rosário recebe primeira confirmação de apoio no segundo turno em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Fabiana Sanguiné (PSTU), que concorreu no primeiro turno, declarou voto crítico à petista Foto: Jéssica Kasper/Rede Pampa Foto: Jéssica Kasper/Rede Pampa

Após o término do primeiro turno das eleições municipais, os candidatos que não avançaram para a próxima fase iniciam uma nova etapa de articulações, discutindo possíveis apoios para o segundo turno e buscando fortalecer alianças políticas.

Esse é o caso de Fabiana Sanguiné (PSTU), que anunciou, na manhã desta quarta-feira (09), apoio à candidata Maria do Rosário (PT). Sanguiné concorreu à Prefeitura de Porto Alegre.

De acordo com o PSTU, no segundo turno, o partido defende um “voto crítico” em Maria do Rosário, posicionando-se contra a candidatura de Sebastião Melo (MDB), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, o partido destaca que esse voto crítico não representa um aval ao programa de governo de Maria do Rosário ou a um eventual governo petista.

Fabiana Sanguiné explicou que o PSTU não concorda com o projeto político da frente formada por PT, PSOL, PCdoB, PSB e Avante.

“Não temos acordo com o projeto de governabilidade com o Centrão e a responsabilidade fiscal dos banqueiros defendidos pelo governo Lula. Semear ilusões em um projeto de conciliação de classes, de governar para todos e de construir pactos para atrair o grande empresariado só desmobiliza e desmoraliza nossa classe, criando um caldo de cultura para o crescimento da extrema-direita. Devemos votar contra Melo, mas organizar a luta de forma independente, com uma oposição de esquerda e socialista aos governos municipal, estadual e federal”, afirmou Sanguiné.

Entre os candidatos que concorreram à Prefeitura de Porto Alegre no primeiro turno, apenas Fabiana Sanguiné (PSTU) e Felipe Camozzato (Novo) declararam que irão apoiar Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB), respectivamente.

Outros partidos ainda estão em discussão sobre qual será a postura a ser adotada. A grande expectativa está no posicionamento de Juliana Brizola (PDT), terceira candidata mais votada no primeiro turno, que ainda não se manifestou oficialmente sobre o segundo turno.

