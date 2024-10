Rio Grande do Sul Governo do Estado realizará uma série de atividades alusivas ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Haverá entrega de brinquedos nos Centros Humanitários de Acolhimento e outras atividades

O governo do Estado realizará uma série de atividades alusivas ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Haverá entrega de brinquedos nos Centros Humanitários de Acolhimento, um dia de diversão no quartel do Corpo de Bombeiros Militar e atividades em instituições culturais, entre outras programações.

Considerando que a infância é uma fase fundamental e que os vínculos construídos nesse período podem gerar resultados positivos por toda a vida, as ações promovidas pelo Estado reconhecem a importância do cuidado e da proteção às crianças, do direito ao brincar e do estímulo a habilidades intelectuais, emocionais, sociais e criativas, visando ao seu pleno desenvolvimento.

Distribuição de brinquedos

A Defesa Civil estadual distribuirá brinquedos nos Centros Humanitários de Acolhimento. A ação ocorrerá na manhã deste sábado (12), nas unidades Esperança e Recomeço, instaladas na cidade de Canoas, e Vida, em Porto Alegre. Os brinquedos, organizados em kits, serão entregues para cerca de 250 crianças e adolescentes acolhidos nesses espaços.

Recebidos por meio de doações da Receita Federal, os artigos foram triados pela equipe da Defesa Civil gaúcha para atender desde bebês com menos de um ano até adolescentes de 17 anos.

Além disso, os espaços de convivência também receberão novos itens como jogos e brinquedos que poderão ser compartilhados pelas famílias atendidas.

Diversão no quartel

Na tarde deste sábado, das 13h às 18h, o Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul abrirá suas portas para a comunidade em uma celebração especial do Dia das Crianças, com a segunda edição do evento Portas Abertas. O local fica na avenida Silva Só, 300, em Porto Alegre.

O evento terá estrutura completa, segurança e várias atrações para crianças e adultos: tirolesa, rapel, parede de escalada, brinquedos Infláveis, passeios de quadriciclo e em caminhão dos bombeiros, atividades com cães de busca e salvamento, tenda de adoção de animais e show da Banda de Música da Base Aérea de Canoas.

As famílias poderão conhecer o quartel, ver de perto equipamentos e viaturas e entender mais sobre o dia a dia da profissão. O evento contará com banheiros e fraldário, tenda de chimarrão e espaço com food trucks e diversas opções de lanches.

Agenda cultural

Ao longo do mês de outubro, as instituições da Secretaria da Cultura oferecerão uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças. Com o tema “A cultura é o berço onde a infância aprende a sonhar e a criar”, a agenda inclui oficinas, feiras, contação de histórias, shows circenses, espetáculos de teatro e dança e brincadeiras.

A programação do Mês da Criança é direcionada também para as famílias, que podem participar junto dos pequenos ou somente acompanhá-los nas atividades.

Haverá atividades especiais na Casa de Cultura Mario Quintana, no Theatro São Pedro, na Casa da Ospa, no Museu de História Julio de Castilhos, no Museu Histórico Farroupilha, no Centro de Desenvolvimento de Expressão e no Instituto Estadual de Música e Discoteca Pública Natho Henn.

