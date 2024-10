Inter Inter tem confrontos definidos no Gauchão sub-20

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Inter está classificado para as quartas de final do Campeonato Gaúcho sub 20 Foto: Rafaela Frison/Inter Inter está classificado para as quartas de final do Campeonato Gaúcho sub 20. (Foto: Rafaela Frison/Inter) Foto: Rafaela Frison/Inter

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) divulgou na última segunda-feira (07) as datas e os confrontos das quartas de final do Campeonato Gaúcho sub-20. O Inter enfrentará o Gramadense na Morada dos Quero-Queros, na próxima quarta-feira (16), às 15h. O jogo de volta ocorrerá no dia 23 de outubro, às 15h, no Campo da Linha Brasil.

O Inter garantiu a classificação após terminar em terceiro lugar no grupo B da competição, com 13 pontos, mesma pontuação que o Grêmio, que terminou em segundo lugar. Nesta fase foram seis jogos, quatro vitórias, uma derrota e um empate do Colorado. Com 14 gols marcados e apenas dois sofridos.

Na Copa FGF, o Colorado ainda enfrentará o Ypiranga e o Juventude, nos dias 9 e 20 de outubro, respectivamente.

