Grêmio Grêmio enfrenta o Atlético-MG de olho em uma vaga na Copa Sul-Americana; acompanhe

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Partida ocorre às 19h30min, na Arena MRV, em Belo Horizonte Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (9), às 19h30min, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O Tricolor se encontra na 11° posição do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, com 35 pontos.

Seu adversário na rodada está apenas uma posição a cima, em 10° lugar co9m 37 pontos. O jogo deveria ter acontecido na sexta rodada do Brasileirão, mas foi adiado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

Últimos jogos do Grêmio

Os últimos cinco jogos do Tricolor foram instáveis, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na última partida, o Grêmio enfrentou o Fortaleza, na Arena, e ganhou por 3 a 1. Graças a esse jogo, o Grêmio terá dois desfalques para a partida contra o Galo, os laterais João Pedro e Fabio estão suspensos. André Henrique e Gustavo Martins estão lesionados e Kannemann não foi relacionado para o jogo. Após quatro jogos de suspensão, o técnico Renato Portaluppi, do Grêmio, volta à beira do campo para comandar o Tricolor.

Últimos jogos do Atlético-MG

O clube mineiro, que ainda está presente em três competições, teve duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG recentemente perdeu seu lateral Guilherme Arana, que foi convocado para a Seleção Brasileira mas teve que ser substituído após ser diagnosticado com lesão. Bernard, Cadu, Zaracho e Alisson também estão lesionados. Alan Franco, Eduardo Vargas e Junior Alonso foram convocados para suas seleções e Everson está suspenso.

Arbitragem da partida

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (VAR Fifa-ES)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Acompanhe na Rádio Grenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-enfrenta-o-atletico-mg-em-busca-de-garantir-uma-vaga-na-copa-sul-americana/

Grêmio enfrenta o Atlético-MG de olho em uma vaga na Copa Sul-Americana; acompanhe

2024-10-09