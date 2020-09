Agro Cerca de mil animais marcam presença na Expointer Digital 2020

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os bovinos de corte e de leite serão analisados pelos juízes no dia 2 de outubro. Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr Os bovinos de corte e de leite serão analisados pelos juízes no dia 2 de outubro. (Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr) Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Considerados as estrelas do evento, cerca de mil animais, entre ovinos, bovinos e equinos de 18 raças, marcarão presença na Expointer Digital 2020, que ocorre de 26 de setembro a 4 de outubro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Devido à pandemia do novo coronavírus, este ano não haverá o Desfile dos Campeões. Em vez disso, acontecerá o Desfile Oficial da Expointer no dia 3 de outubro (sábado).

A Exposição é realizada pela Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) e várias entidades, entre elas a Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça), a Fetag (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul), a Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul) e a Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul).

Segundo o presidente da Febrac, Leonardo Lamachia, participam desta edição 230 ovinos das raças Texel, Poll Dorset, Suffolk, Naturalmente Coloridos, Merino Australiano, Corriedale, Crioula e Dorper; 26 bovinos de corte das raças Charolês, Devon, Simental e Simbrasil; 74 bovinos de leite da raça Holandês; e 687 equinos das raças Quarto de Milha, Árabe e Crioula.

“Os ovinos serão avaliados de 28 de setembro a 1° de outubro. Os bovinos de corte e de leite serão analisados pelos juízes no dia 2 de outubro. As provas dos equinos começam um dia antes da feira (25/9) e vão até 4 de outubro. Porém, há animais que participarão apenas para representar a raça, como Charolês e Devon, sem passar por julgamentos. E a final do Freio de Ouro será disputada em 27 de setembro”, informa Lamachia.

Além da Feira de Animais e do Freio de Ouro, ocorrerão julgamentos e provas de desempenho das raças Árabe e Quarto de Milha, leilões digitais e presenciais, Campeonato Domados do Campo (para os cavalos Árabe) e o Congresso Brasileiro de Laço Técnico e de Laço Comprido (para os cavalos Quarto de Milha).

“Será uma exposição que entrará para a história. O encontro do passado com o futuro. A Expointer mostra sua força, sendo realizada em um ano muito difícil e complexo, presta uma homenagem aos 50 anos do parque e se reinventa projetando-se para o futuro”, prevê Lamachia.

Para o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, em um ano tão difícil, com tantos desafios, a agropecuária gaúcha tem se mostrado resiliente. “Apresentamos a Expointer Digital como uma solução inovadora frente aos obstáculos impostos pela pandemia do novo coronavírus. Este número expressivo de animais mostra que os produtores gaúchos estão ao nosso lado para fazer história em um evento tão inovador”, diz.

Regulamento e exigências sanitárias

A Seapdr divulgou recentemente o regulamento e as exigências sanitárias previstas para a 83ª Exposição Estadual de Animais, alusiva aos 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil e que será realizada durante a Expointer Digital. O documento pode ser consultado aqui.

A exposição de animais tem por objetivo expor e comercializar reprodutores das diferentes espécies de animais domésticos; proporcionar aos criadores o conhecimento do grau de desenvolvimento da produção animal, pelo exame dos reprodutores expostos; apresentar a produtores e industriais o que vem sendo realizado no setor do agronegócio; demonstrar os resultados do emprego de novas tecnologias, visando ao aprimoramento dos rebanhos; e estabelecer maior intercâmbio entre os meios criatórios, produtivos e industriais, além da troca de experiências entre técnicos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro