Porto Alegre Cercamento eletrônico de Porto Alegre envia por aplicativo alertas de veículos roubados

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

As câmeras que detectam os veículos estão instaladas em pardais e lombadas eletrônicas, entradas e saídas da cidade e vias internas. Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre colocou em operação, em fase de teste, nesta quarta-feira (30), mais uma ferramenta de segurança pública. O cercamento eletrônico, que detecta veículos furtados e roubados dentro do Município, agora está integrado com o aplicativo Telegram para reproduzir os alertas que são verificados dentro do sistema diretamente para o smartphone de agentes de segurança. É possível visualizar automaticamente a fotografia do veículo detectado, o mapa com a localização de onde o veículo foi flagrado e a mensagem com os dados da ocorrência.

As câmeras que detectam os veículos estão instaladas em pardais e lombadas eletrônicas, além de equipamentos instalados em entradas e saídas da cidade e vias internas, monitorando um total de 365 pistas, com volume de 1,5 milhão de passagens de veículos por dia.

O projeto é da Secretaria Municipal da Segurança. O desenvolvimento do cercamento eletrônico e integração com o aplicativo foi realizado pela Procempa.

Operação

O segundo lote com 25 controladores eletrônicos de trânsito entrou em operação na segunda-feira (28). Todos os equipamentos contam com a tecnologia de OCR, leitura de placas e auxiliam na segurança pública. O primeiro lote, de outros 25 aparelhos, entrou em funcionamento no final de novembro.

Dos 53 pontos previstos, 50 estão com a instalação concluída. Para a entrega dos equipamentos nos três pontos que ficarão faltando, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) aguarda a finalização de melhorias nas vias públicas. A nova licitação resultou em uma economia de R$ 2,4 milhões ao ano em relação ao contrato anterior, e o número de vias monitoradas pelos equipamentos eletrônicos aumentou de 115 para 132.

Conforme dados da Comissão de Análise dos Acidentes com Vítimas Fatais do PVT (Programa Vida no Trânsito) da EPTC, levantados em conjunto com outros órgãos, a velocidade excessiva ou inadequada foi o principal fator de risco identificado nos acidentes com mortes em Porto Alegre entre 2012 e 2019, aparecendo em 33% dos casos. A Comissão analisou 778 acidentes que resultaram em 805 mortes.

Desde o início do cercamento eletrônico da Capital, em 2018, o índice de furto e roubo de veículos teve redução de 66%. O sistema monitora, em tempo real, cerca de 1,5 milhão de registros diariamente, com acompanhamento pelo Ceic (Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre) e do DCCI (Departamento de Comando e Controle Integrado) do Estado.

