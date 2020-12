Dicas de O Sul Cursos gratuitos de informática estão com as inscrições abertas em Porto Alegre

As inscrições para 1 mil vagas em cursos de informática gratuitos a distância estão abertas até 4 de janeiro de 2021. O objetivo é promover a qualificação profissional, especialmente de pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social que vivem em Porto Alegre.

Os interessados podem obter todas as informações e se inscrever aqui. Essa é a terceira etapa do termo de cooperação assinado, no início deste ano, entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, a Dell Technologies, o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, a Universidade Estadual do Ceará, o Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento e o governo do Rio Grande do Sul, representado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social.

As aulas começarão no dia 18 de janeiro de 2021 para 14 cursos on-line em diferentes áreas de tecnologia e negócios.

