Acontece Banrisul vence competição nacional de tecnologia da informação

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Evento contou com a participação de 20 especialistas em segurança da informação vinculados a instituições financeiras de todo o Brasil

Colaboradores do Banrisul alcançaram a primeira e a segunda colocações em uma competição cibernética do tipo CTF (Capture The Flag), realizada pelo Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban em parceria com a empresa Accenture.

O analista Diego Goulart participou da equipe que conquistou o primeiro lugar na competição, e o analista Conrado Ruch fez parte da equipe que ficou na segunda posição.

Competições do tipo CTF contam com desafios avançados de segurança da informação, estimulando o networking e o compartilhamento de conhecimento técnico entre os participantes. Na disputa, equipes compostas por profissionais de diferentes regiões do País utilizam habilidades em cybersecurity, atuando como hackers para descobrir e desvendar um grupo cibercriminoso em um cenário fictício.

O evento, inteiramente on-line, foi realizado entre os dias 16 e 18 de dezembro e contou com a participação de 20 especialistas em segurança da informação vinculados a instituições financeiras de todo o Brasil.

