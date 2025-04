Rio Grande do Sul Cerimônia de abertura da 27ª Feira do Peixe de Gravataí ocorre nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

A Feira do Peixe de Gravataí será realizada nos dias 16, 17 e 18 de abril na Morada do Vale I, Parque dos Anjos e Centro (Parcão) Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Ocorre nesta quinta-feira (17), às 11h, a cerimônia de abertura da 27ª Feira do Peixe de Gravataí. O evento, que é realizado pela Prefeitura da cidade, por meio da SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), terá solenidade de início aberta ao público na unidade da feira montada no Parcão da parada 79.

A Feira do Peixe de Gravataí será realizada nos dias 16, 17 e 18 de abril na Morada do Vale I, Parque dos Anjos e Centro (Parcão).

Gravataí possui 51 piscicultores que produzem em uma área de 25 hectares de lâmina d’água com potencial de produção aproximado de 160 mil kg de peixe. A feira é uma forma de valorizar as atividades agropecuárias desenvolvidas no município de Gravataí e os produtores rurais locais, entre eles, os piscicultores.

Além da venda de peixes e frutos do mar, a 27ª edição da feira também contará com agroindústria, feira modelo e feira da economia solidária na unidade do Parcão, parada 79. A novidade da edição fica por conta da comercialização de tainhas assadas e peixe frito.

O secretário da SMAA Eduardo Muller explica os principais objetivos da ação. “Além da valorização do setor da piscicultura, existe a possibilidade de comercialização dos produtos e a movimentação da economia local a cada edição da feira”.

