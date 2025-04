Rio Grande do Sul Colheita do arroz no Rio Grande do Sul atinge 71,31% da área semeada

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

No Estado foram mais 970,1 mil hectares de arroz cultivados, área 7,8% maior que na safra passada Foto: Giovani Wrasse/Divulgação Foto: Giovani Wrasse/Divulgação

A colheita do arroz no Rio Grande do Sul continua avançando, chegando a 71,31% da área semeada já colhida, ou seja, 604.922,93 hectares já colhidos.

A Planície Costeira Externa atingiu 87,14% da área colhida, seguida pela Fronteira Oeste com 82,53 %, Planície Costeira Interna com 77,67%, Campanha com 63,72%, Zona Sul com 56,01% e Região Central com 53,75%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (14) pelo Irga (Instituto Riograndense do Arroz).

De acordo com Luiz Fernando Siqueira, gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, nos últimos dias as precipitações intensas associadas a ventos fortes ocorridos na Zona Sul e Região Central, justamente as duas regionais com maior percentual a ser colhido, esses eventos podem ocasionar prejuízos na produtividade dessas regiões.

Os dados sobre a colheita do arroz são coletados e divulgados semanalmente pelo Irga, por meio da plataforma Safra, que oferece informações precisas e detalhadas sobre o andamento da semeadura e da colheita. A plataforma é alimentada pelos 37 escritórios do Irga distribuídos em todas as regiões arrozeiras do Estado.

https://www.osul.com.br/colheita-do-arroz-no-rio-grande-do-sul-atinge-7131-da-area-semeada/

