Agro Cerimônia de abertura oficial da Expodireto Cotrijal 2022 é realizada em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Expodireto é realizada há mais de 20 anos, mas a expectativa é que essa seja a maior feira da história. (Foto: Divulgação/ Sandro de Castro)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta segunda-feira (07), foi realizada a cerimônia de abertura oficial da Expodireto Cotrijal, na cidade de Não-Me-Toque, no norte do estado. O auditório central da Expodireto Cotrijal esteve lotado com diversas autoridades políticas, empresariais e lideranças do agronegócio que marcaram presença no evento. O governador em exercício, Ranolfo Viera Júnior, destacou a importância da retomada da feira, após um ano sem a realização, em função da pandemia.

“Uma feira que fala por si só, uma feira que possui um significado importantíssimo para o agronegócio gaúcho, brasileiro, e até mundial, eu diria. Estamos com uma expectativa muito boa, embora todas as dificuldades, que mais uma vez, nós estamos passando”, afirmou o Governador do Rio Grande do Sul em exercício, Ranolfo Vieira Júnior.

Neste ano a Expodireto retorna mais voltada à tecnologia e inovação. O evento acontece pela primeira vez de forma híbrida, com foco na estiagem que atinge a região Sul do Brasil. “A expectativa é muito grande, vocês estão vendo aqui a presença maciça de autoridade a nível nacional, internacional e estadual, isso é um termômetro do que vai acontecer. O produtor tem que vir aqui ver as tecnologias e inovação. Temos a seca, mas aqui nós vamos buscar soluções. Então, convido o produtor rural para vir até a Expodireto, que participe, que busque informação e aproveite as grandes oportunidades”, destacou o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Mânica.

A Expodireto é realizada há mais de 20 anos, mas a expectativa é que essa seja a maior feira da história. “A Expodireto aqui hoje, está mostrando que veio para a retomada, para o incentivo ao nosso produtor, para dizer que o agronegócio é forte aqui no nosso estado. Nós vivemos da agricultura, nós homens e mulheres, gaúchos e gaúchas, vivemos o setor agrícola e, nós precisamos sim, dar valor a essa Expodireto”, finalizou a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Silvana Covatti.

Neste ano, mais de 550 expositores participam da feira e são esperados mais de 250 mil visitantes, em uma área de 37 mil metros quadrados. A entrada para acessar a Expodireto é gratuita.

Até a sexta-feira (11), os visitantes vão poder conferir as novidades em máquinas, produção vegetal e animal, agricultura familiar, meio ambiente, pesquisa e serviços voltados ao campo. E para quem não conseguir se deslocar fisicamente até a feira, poderá conferir tudo no site da Expodireto, que conta com um sistema digital. A ferramenta permite o acesso ao parque de forma virtual, um meio de aproximar ainda mais o produtor rural e o consumidor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro