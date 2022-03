Agro Troféu Brasil Expodireto 2022 foi entregue a 23 homenageados do agronegócio

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

O Troféu Brasil Expodireto foi entregue a 23 homenageados do agro. (Foto: Sandro de Castro)

A noite deste domingo (06), foi dedicada a destacar empresas, instituições e personalidades que mais se destacaram por suas atuações em prol do desenvolvimento do agro no cenário brasileiro, através da cerimônia de premiação do Troféu Brasil Expodireto 2022.

A décima segunda edição do evento que é promovido pela Rede Pampa e pela Cotrijal, com o apoio do Sicredi, reuniu cerca de mil convidados, entre eles uma delegação internacional composta por representantes de 70 países, nos salões do Centro de Eventos Bier Site, na cidade de Carazinho.

O Troféu Brasil Expodireto foi transmitido, ao vivo, pela Rádio Liberdade, emissora integrante da Rede Pampa de rádios e também através da plataforma do YouTube, da TV Pampa, enquanto o portal do Jornal O Sul e demais redes sociais da Rede Pampa apresentaram publicações em tempo real sobre a cerimônia. A cobertura multimídia da Rede Pampa se completará com a publicação pelo Jornal O Sul, na edição desta quinta-feira (10), de um caderno mostrando todos os detalhes da premiação e com a exibição para todo Estado, pelas emissoras da TV Pampa, de um programa especial, neste sábado (12), a partir das 11h30min.

A cerimônia do Troféu Brasil Expodireto abre o calendário oficial da Expodireto Cotrijal e teve início com a interpretação dos hinos do Brasil e do Rio Grande pelo músico Rodrigo Soltton. Com a condução da comunicadora da TV Pampa, Vera Armando, o evento distinguiu agraciados em 23 categorias. Todos receberam o troféu em bronze, reproduzindo a importância do homem do campo para alimentar os povos, uma criação da artista plástica gaúcha Gloria Corbetta.

Entre os destacados, o Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Valdeci Oliveira, recebeu o Troféu na categoria Liderança Parlamentar Gaúcha das mãos do Presidente da Cotrijal e da Expodireto, Nei César Manica e do Governador em Exercício do Rio Grande do Sul e Secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

Na categoria Personalidade Jurídica, a agraciada foi a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, cujo troféu foi entregue pelo Presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret e pelo Procurador Geral de Justiça Marcelo Dornelles.

Coube ao Presidente do Sistema Farsul, Gedeão Silveira Pereira; ao Deputado Pedro Westphalen, representando a Câmara Federal e ao também Deputado Federal, Covatti Filho, a entrega do Troféu para a Personalidade do Agro Gaúcho à Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti. A lista completa com os 23 premiados pode ser conferida ao final desta matéria.

O Presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Manica, afirmou que, para começar a feira, tem que iniciar por um grande evento. “O Troféu Brasil Expodireto, organizado pela Rede Pampa, juntamente com a Cotrijal, demonstra a pujança e a força do agronegócio. Para nós é uma alegria iniciarmos um evento anterior à abertura da Expodireto com grandes premiações a 23 personalidades do agro brasileiro e mundial”.

Para o Vice-Presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, é um momento de extrema felicidade promover a cerimônia de premiação com a Cotrijal. “Estamos completando 16 anos de Troféu Brasil Expodireto, este complemento que é a Expodireto com a sua 22ª edição que muito nos orgulha. Hoje é a maior feira agrícola do país, uma das maiores do mundo. Estar aqui premiando aqueles que fazem forte o agro brasileiro, para nós, é uma grande satisfação. Estamos muito felizes em aqui estar, em pleno sucesso que já é a festa muito antes dos resultados que a gente vai medir ao longo dos próximos dias com a repercussão que a festa terá”.

O Presidente da Sicredi Central Sicredi Sul Sudeste, Márcio Port, salientou que a Sicredi é uma grande financiadora do agronegócio no Rio Grande do Sul. “Nós tivemos, no último plano safra, 44% dos recursos do Rio Grande do Sul liberados pela Sicredi, e a presença na Expodireto é justamente por essa relevância da feira também. No nosso estado, 40% do PIB é agronegócio. Não poderíamos deixar de estar presentes apoiando esta importante iniciativa da Rede Pampa junto com a Cotrijal”.

O encerramento da festa teve uma seleção musical de grande qualidade executada pelo músico gaúcho Rodrigo Soltton, encantando a todos os presentes.

Confira os 23 premiados da noite:

1. Troféu Agroindústria Familiar – Estância Vista Alegre – Emerson Lava

2. Categoria Jovem Produtor Rural – Guilherme Knop

3. Categoria Produtor Rural – Idalino Dal Bello

4. Reconhecimento Especial – Marlon Ellwanger Lauxen

5. Proteção de Cultivos – Corteva Agriscience Ltda

6. Produção Animal – Embrapa Gado de Leite – Rogério Morcelles Dereti

7. Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas – GTS do Brasil Ltda – Assis Strasser

8. Obtentores de Sementes – Biotrigo Genética Ltda – André Cunha Rosa

9. Tecnologia e Pesquisa – Embrapa Trigo – Jorge Lemainski

10. Inovação – Bayer do Brasil- Malu Nachreiner

11. Relevância – DC Set Group – Cicão Chies

12. Destaque Internacional – Câmara de Comércio Árabe-brasileira

13. Personalidade Gaúcha – Leonardo Lamachia

14. Reconhecimento – Zilá Breintenbach

15. Instituição Gaúcha – Federação de Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul – Eduardo Bonotto

16. Destaque Especial – Valério Stumph Trindade

17. Empresário Destaque – Antônio Roso

18. Liderança Empresarial – Gilberto Porcello Petry

19. Liderança Política – Gabriel Souza

20. Destaque Parlamentar Nacional – Ubiratan Antunes Sanderson

21. Personalidade do Agro Gaúcho – Silvana Covatti

22. Personalidade Jurídica – Iris Helena Medeiros Nogueira

23. Liderança Parlamentar Gaúcha – Valdeci Oliveira

