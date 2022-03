Agro Guia de Qualidade da Farinha aprofunda relações entre o campo e os fabricantes

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

O objetivo do guia é informar os produtores e cerealistas sobre os processos realizados na farinha de trigo pela indústria moageira. (Foto: Divulgação/ Biotrigo)

O Guia de Qualidade da Farinha será apresentado durante a 22ª edição da Expodireto Cotrijal, evento que ocorre em Não-Me-Toque (RS) entre os dias 07 e 11 de março. A apresentação fará parte do Painel Trigo – Desafios e oportunidades 2022, agendado para o dia 09, às 10h.

O guia foi produzido pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) em parceria com a empresa Biotrigo Genética. A publicação do documento possui enfoque na qualidade do trigo sob aspecto reológico, adequando-o a diferentes aplicações.

O objetivo do documento é informar os produtores e cerealistas sobre os processos realizados na farinha de trigo pela indústria moageira, considerando o cenário atual de crescimento populacional e o consequente aumento no consumo do cereal. “O guia possui o propósito de aprofundar e especializar a relação do campo com os fabricantes”, ressalta o presidente-executivo da Abitrigo, Rubens Barbosa.

O presidente explica, ainda, que grande parte da qualidade dos produtos da indústria se define pelas especificações do trigo, o que, por sua vez, depende da escolha de cultivares na semeadura. “Ao definir melhor seus padrões de qualidade já na fase inicial, surgem oportunidades de melhoria na qualidade e custos da cadeia como um todo”.

A união da cadeia também foi um fator levado em consideração para a produção do Guia de Qualidade da Farinha, como reforça o superintendente da Abitrigo, Eduardo Assêncio. “Iniciativas focadas em informar o produtor sobre as demandas que ocorrem na ponta da cadeia são fundamentais. Quanto mais fizermos essa integração, mais conseguiremos fazer com que a cadeia tritícola caminhe de uma forma homogênea e gerando valor em todos os seus elos”.

A produção deste guia recebeu a colaboração de diversos moinhos associados da Abitrigo, que representam 70% da moagem brasileira, segundo o representante de relações institucionais e coordenador de projetos da Associação, Silvio César Souza. “Esses moinhos entenderam a importância da criação desse material, demonstrando o quão relevante é a qualidade do trigo para se desenvolver uma boa farinha”, destaca Souza.

“Nós acreditamos que a informação gera conhecimento e queremos fazer com que o produtor, um elo muito importante dessa cadeia, saiba da importância dessas análises e classificações”, finaliza a gerente de desenvolvimento de produto para indústria da Biotrigo, Kênia Meneguzzi.

Clique aqui e tenha acesso ao Guia de Qualidade da Farinha.

