Agro Rede Pampa realiza cobertura multimídia da Expodireto 2022

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

A cobertura especial envolve, ainda, o evento de premiação dos ganhadores do Troféu Brasil Expodireto.

A Rede Pampa está programando mais uma megacobertura multiplataformas da Expodireto Cotrijal 2022, uma das mais destacadas feiras do agronegócio do mundo, com transmissões especiais de 6 a 11 de março, direto das cidades de Carazinho e Não-Me-Toque, no norte do Rio Grande do Sul.

A cobertura especial inicia neste domingo (06), com a cerimônia de entrega dos prêmios do Troféu Brasil Expodireto, evento promovido pela Rede Pampa e pela Cotrijal – Cooperativa Agropecuária e Industrial – que acontece na cidade de Carazinho e integra o calendário oficial da feira, com objetivo de homenagear as empresas e personalidades que tiveram as atuações mais destacadas em prol do agronegócio, em suas áreas.

O aguardado Troféu Brasil Expodireto terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade e pelo YouTube da TV Pampa, e contará, também, com a transmissão de um programa especial com os melhores momentos do evento na TV Pampa, no dia 12 de março, às 11h30min.

O Jornal O Sul e o portal osul.com.br trarão todos os detalhes e os vencedores da premiação, conhecida como o “Oscar do Agronegócio”. Celebrando os grandes nomes do agro, um caderno especial será publicado no Jornal O Sul do dia 10 de março, incluindo todos os detalhes do Troféu Brasil Expodireto.

E durante esta edição da Expodireto Cotrijal, a Rede Pampa estará presente com toda a sua estrutura e redação integrada no Parque da Expodireto, em Não-Me-Toque, com um estúdio panorâmico localizado na região central da feira e de onde serão veiculados programas diários de rádio e de TV.

“Será a maior e melhor cobertura da Expodireto, pois os diferenciais já começam com a entrega do Troféu Brasil, onde vamos homenagear aqueles que fazem forte e farto o agronegócio brasileiro. Estamos muito felizes com essa cobertura, que irá traduzir tudo aquilo que ocorre no agro, especialmente as soluções para esse momento de dificuldades que vivemos em função da seca”, afirma o Vice-Presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

Já o Presidente da Cotrijal e da Expodireto, Nei César Manica, destaca a importância da cobertura multiplataforma da Rede Pampa, dando acesso a todos sobre esta grande feira: “Parabenizo a Rede Pampa por estar sempre à frente do seu tempo e presente em mais uma edição do nosso evento”, destaca Manica.

PROGRAMAÇÃO DA REDE PAMPA NA EXPODIRETO COTRIJAL 2022:

RÁDIO LIBERDADE

Dia 06/03, a partir das 19h – transmissão do Troféu Brasil Expodireto.

De 07 a 11 de março, das 10h às 12h, transmissão de programas ao vivo, direto dos estúdios da Rede Pampa, em Não-Me-Toque.

Como ouvir a Rádio Liberdade:

83,3 FM (e 99,7 FM no litoral)

Aplicativo da Rádio Liberdade para celulares

Redes Sociais: Facebook: @rdliberdaders

Instagram: @rdliberdaders

Twitter: @rdliberdaders

TV PAMPA

De 07 a 11 de março, às 17h50min, exibição do programa Pampa Debates, direto da Expodireto, e transmissão de boletins especiais no Jornal da Pampa, a partir das 18h55min.

Dia 12 de março, às 11h30min, transmissão do programa especial “Troféu Brasil Expodireto”, para todo o RS.

Como assistir à TV Pampa:

TV aberta para todo o Rio Grande Do Sul

Claro Net para todo o Rio Grande do Sul

Aplicativo da TV Pampa para celulares

Redes Sociais:

Facebook: @tvpampa

Instagram: @tv_pampa

Twitter: @tv_pampa

Youtube: youtube.com/tvpampa

JORNAL O SUL

O Jornal O Sul trará todas as informações do evento, com atualizações em tempo real no seu portal de notícias, osul.com.br.

Caderno Especial sobre o Troféu Brasil Expodireto no dia 10 de março.

Como acessar o portal e o Jornal O Sul:

osul.com.br

Aplicativo do Jornal O Sul para celulares

Redes Sociais:

Facebook: PortalOSul

Instagram: @jornal_osul

Twitter: @OSUL_noticias

