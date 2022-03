Agro Sentimento é de otimismo para retomada da Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Trabalho tem sido intenso nos dias que antecedem a feira. (Foto: Divulgação/ Expodireto Cotrijal)

Após dois anos sem a Expodireto Cotrijal, e restando apenas três dias para sua abertura oficial, o sentimento que toma conta neste momento é de euforia e otimismo para a retomada de uma das maiores feiras do agronegócio internacional. A abertura acontece no Parque da Expodireto, às 9h, no palco localizado na Área Central, próximo das bandeiras.

Ao todo são 84 hectares de infraestrutura completa, proporcionando aos expositores oportunidades de negócios e lançamento de novos produtos e equipamentos para pequenas, médias e grandes propriedades.

A 22ª Expodireto Cotrijal, que acontece de 7 a 11 de março, em Não-Me-Toque, segue com seu principal objetivo que é aproximar o produtor do conhecimento, das informações e da tecnologia, além de gerar ótimas oportunidades de negócios e também de importantes debates ligados ao meio rural.

Já estão confirmados mais de 550 expositores que encontrarão um parque que foi revitalizado nos últimos meses, com reformas, pinturas e cuidados. Entre as melhorias está a reforma do Mirante, uma espécie de ponto turístico para fotos dos visitantes, localizado próximo a casa do Meio Ambiente.

Os cuidados com a pandemia terão um olhar especial pela comissão organizadora da 22ª Expodireto Cotrijal nas programações, com o público devendo respeitar os protocolos obrigatórios e recomendados pela Secretaria Estadual de Saúde. A orientação é pelo de uso de máscara e a feira vai disponibilizar álcool gel aos visitantes.

Serviço

O horário do parque nos dias da Expodireto será das 8h às 18h. Os visitantes terão acesso gratuito nas duas entradas do parque. Serão dois estacionamentos, com capacidade de 10 mil vagas, e que terão cobrança de R$ 35,00 para carros e motos.

Ônibus e vans não terão cobrança para acessarem a feira. E, ao adquirir o passe livre, o visitante pagará R$ 150,00 para entrada durante toda semana. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou Pix.

Almoço

O valor do almoço será de R$ 45,00, válido para a Praça de Alimentação Central, Praça de Alimentação da Produção Animal e Restaurante. Crianças até 7 anos não pagam. Crianças de 7 a 11 anos o valor cobrado do almoço é de R$ 20,00. O parque também dispõe de lancheria.

