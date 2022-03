Agro Expodireto Digital transmitirá programação da feira

3 de março de 2022

A programação acontece de forma presencial nos auditórios central e da produção e também na Arena Agrodigital. (Foto: Divulgação/ Instagram Expodireto Cotrijal)

Dentre uma série de novidades que a 22ª Expodireto, promovida pela Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial, traz neste ano, está a transmissão virtual dos fóruns e palestras da feira, via Expodireto Digital.

A programação acontece de forma presencial nos auditórios central e da produção e também na Arena Agrodigital e estará acessível através do endereço www.expodiretodigital.com.br.

“Uma plataforma digital que será uma modernidade, uma inovação dentro da Expodireto, que permitirá a partir deste ano uma exposição híbrida, onde teremos o parque presencial e o parque virtual. Temos certeza que vamos ter um grande público, tendo em vista que, estamos a praticamente dois anos sem exposição e tem muita demanda, muita tecnologia, muita inovação que vai ser apresentada do dia 7 a 11 de março”, destacou o presidente da Cotrijal e Expodireto, Nei César Mânica.

O acesso é gratuito no parque e também via plataforma digital, exceto o Fórum Nacional da Soja, que tem ingressos à venda através da plataforma Sympla (aquisição até 07/03 através do link Ingressos Fórum). “Nós estamos com todo o parque comercializado, mais de 530 empresas, estamos com todas as programações já organizadas, com fóruns, seminários, debates e audiência pública”, afirmou Mânica.

Os temas ligados à inovação e ao digital serão destaques na Arena Agrodigital, através de palestras e painéis em estrutura multipalco. Mas estarão também na programação de eventos já tradicionais na feira, como o Fórum Nacional do Leite, o Fórum do Milho e o Fórum do Trigo.

“A Arena Agrodital é uma plataforma supermoderna, que nós temos um grande volume de empresas expositoras que estão participando do projeto. Ela vai oportunizar para a pessoa em qualquer parte do mundo acessar a Expodireto, navegar na Expodireto e se conectar. Os expositores estarão conectados com o mundo vendendo os seus produtos, as suas inovações e tecnologias”, salientou o presidente da Expodireto.

Os cuidados com a pandemia terão um olhar especial pela comissão organizadora da 22ª Expodireto Cotrijal nas programações, com o público devendo respeitar os protocolos obrigatórios e recomendados pela Secretaria Estadual de Saúde. “Com relação ao Covid, nós temos um protocolo junto ao governo do estado, onde serão exigidos o uso de gel e máscara em espaços confinados”, finalizou Nei César Mânica. Acesse aqui a programação completa.

A feira

A 22ª edição da Expodireto, promovida pela Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial ocorre de 7 a 11 de março, no parque de exposições, em Não-Me-Toque. Os expositores ocuparão o tradicional espaço físico, mas também terão oportunidade de apresentar suas novidades em estandes digitais, na Expodireto Digital.

