Rio Grande do Sul Parque da Expointer, em Esteio, receberá evento sobre inovação no agronegócio

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Inscrições prosseguem até o dia 22, de forma gratuita. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) promoverá no dia 24 de julho (quinta-feira) um encontro do Centro de Inteligência do Agronegócio (Centro Agro), no dia 24 de julho. O auditório do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), é o local escolhido para reunir protagonistas do setor e avançar na agenda de trabalho e de entregas previstas para este ano.

De acordo com o secretário-adjunto da pasta, Mário Augusto Gonçalves, no foco dos debates está está o desenvolvimento de políticas públicas inovadoras para o agronegócio: “Vamos trabalhar para que essa iniciativa se torne referência não só no Brasil, mas na América Latina”.

São parceiras da iniciativa as secretarias estaduais da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e de Desenvolvimento Rural (SDR). As inscrições estão abertas, de forma gratuita, até o dia 22, por meio do portal sympla.com.br.

Tecnologia no campo

Chefe de gabinete da Seapi, Joel Maraschin enaltece a pauta do encontro: “O uso da ciência e da tecnologia são decisivos, com base de dados e avaliações científicas para se possa melhorar a qualidade de nossos produtos, aumentar a área de produção e a produtividade, revertendo em bons resultados na economia e no PIB [Produto Interno Bruto]”.

A retomada das atividades também é ressaltada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural: “Estamos entusiasmados com a retomada do projeto ‘Centro Agro’, iniciativa estratégica destinada a mapear, valorizar e impulsionar ações inovadoras que nascem no campo e fazem do agronegócio uma das principais forças do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Trata-se de reunir, em um só espaço, as diversas iniciativas de inovação no setor, fortalecendo a conexão entre tecnologia, produção e sustentabilidade”, destaca o diretor-geral Romano Scapin.

Centro Agro

Em manifesto lançado durante a Expointer de 2023, o Centro Agro foi definido como “movimento colaborativo composto pelos atores do ecossistema de inovação do agronegócio gaúcho, ou seja, empresas, entidades representativas dos setores, academia, governo e sociedade civil organizada”.

Dentre os objetivos do projeto estão a geração de negócios no setor, aumento da eficiência da cadeia produtiva, integração e colaboração entre seus protagonistas, geração e transferência de tecnologia e visão estratégica do ecossistema agro do Estado.

A proposta é de que o centro se estruture a partir dos focos temáticos mais relevantes para o agronegócio, com atuação nas oito regiões do programa “Inova RS”. A sustentabilidade é um dos pilares da iniciativa.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/parque-da-expointer-em-esteio-recebera-evento-sobre-inovacao-no-agronegocio/

Parque da Expointer, em Esteio, receberá evento sobre inovação no agronegócio

2025-07-09