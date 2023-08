Porto Alegre Cerimônia de casamento coletivo tem inscrições gratuitas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Público-alvo são famílias sem recursos para bancar as despesas da união civil. (Foto: Arquivo/TJ-RS)

Estão abertas as inscrições para a 20ª edição da cerimônia casamento coletivo promovida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 1ª Zona de Porto Alegre, em parceria com a Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ) e o Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. O procedimento é gratuito e tem como foco famílias em situação de vulnerabilidade.

A manifestação de interesse deve ser feita até o dia 9 de setembro (13h às 18h), prazo que pode ser abreviado se as 30 vagas disponíveis forem preenchidas antes dessa data. Local: térreo do Palácio da Justiça – Praça Marechal Deodoro (Praça da Matriz) nº 55, esquina com a rua Jerônimo Coelho, no Centro Histórico.

O casal precisa ser residente na capital gaúcha e que não ter condições financeiras para bancar as despesas do casamento civil. A documentação exigida inclui carteira de identidade ou certidão de nascimento e comprovante (ou declaração) de residência em Porto Alegre.

Já os divorciados devem incluir certidão de casamento anterior, ao passo que viúvos têm que apresentar o respectivo atestado de óbito. São aceitos apenas documentos emitidos em cartórios do Rio Grande do Sul.

O casamento coletivo está marcado para as 16h do dia 20 de outubro (quinta-feira), às 16h, no próprio Palácio da Justiça. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone é (51) 3210-7176.

Realizado desde 2010, os casamentos coletivos já oficializaram 361 uniões civis. A equipe do Memorial do Judiciário não poupa esforços para que a cerimônia extrapole a mera formalidade, providenciando também fotografias dos casais e de seus convidados, decoração com buquês de flores e apresentação musical.

(Marcello Campos)

2023-08-22