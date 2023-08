Inter Fora de casa, Inter vence Bolívar por 1 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América

Gol foi marcado por Valencia no primeiro tempo. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Inter venceu o Bolívar, nesta terça-feira (22) em La Paz, na Bolívia, por 1 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O gol Colorado foi marcado por Enner Valencia aos 15 minutos do primeiro tempo. A partida de volta está marcada para a próxima terça (29), às 19h, no estádio Beira-Rio em Porto Alegre.

Com o resultado obtido no estádio Hernando Siles, em La Paz, a equipe comandada por Eduardo Coudet se aproximou de uma vaga na semifinal da competição. Em casa, o Inter pode empatar que, ainda assim, avança para a próxima fase da Libertadores. Caso seja derrotado por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Letal

Cauteloso, com três zagueiros (Mercado, Vitão e Fernández) e sabendo dos efeitos da altitude de 3.600 metros, o Inter encarou forte pressão adversária nos primeiros minutos e tentava diminuir o ritmo da partida trocando passes e saindo em contra-ataque.

Apesar de muita intensidade e maior posse de bola, os bolivianos não conseguiam furar o bloqueio defensivo Colorado. A primeira chance do jogo surgiu aos 10 minutos. Rochet precisou operar um milagre após Da Costa aproveitar sobra na entrada da área e chutar. A bola desviou no volante chileno Aránguiz e quase enganou o goleiro que fez grande defesa.

O Inter equilibrou as ações e foi letal na frente. Aos 15, Alan Patrick deu assistência para Enner Valência, que invadiu a área e bateu cruzado no canto de Lamp para abrir o placar. Este é o segundo gol do equatoriano com a camisa vermelha. O primeiro foi marcado na partida de ida das oitavas da Libertadores contra o River Plate, na derrota de virada por 2 a 1.

Apesar de ser atacado constantemente, o Inter se mostrava muito sólido defensivamente.

Os bolivianos, em desvantagem, partiram em buscar do empate. Aos 18, Patito Rodríguez cruzou da esquerda e Da Costa cabeceou com perigo. Já aos 26, Villamíl arriscou de longa distância e Rochet espalmou para escanteio. Minutos depois, Justiniano cobrou escanteio e Ferreyra cabeceou rente à trave. Aos 40, de novo Justiniano cruzou da esquerda e Bejarano, livre de marcação, cabeceou por cima, perdendo grande chance.

No controle

Na volta para o segundo tempo, o Inter manteve o ritmo cadenciado, tendo o controle das ações, marcação forte e buscando encontrar espaços para atacar.

Aos sete minutos, quase o segundo gol colorado. Aránguiz acionou Valencia que entrou livre pela esquerda. O atacante adiantou demais a bola e o goleiro Lamp fez a defesa.

Aos 14, o capitão Alan Patrick avançou pelo meio, chutou rasteiro e mandou à direita da meta. O Bolívar assustou apenas aos 16 com Villamíl que arriscou de longa distância e Rochet espalmou.

Os donos da casa quase empataram aos 19. Após cruzamento da direita, Ronnie Fernández cabeceou e carimbou a trave.

Minutos mais tarde, após outro cruzamento na área, Da Costa desvia e acerta a trave de Rochet novamente. No restante da segunda etapa, a equipe boliviana seguiu pressionando, mas o Colorado se defendeu bem, resistiu à pressão e garantiu a vantagem no primeiro duelo entre as equipes.

O próximo compromisso do Inter será no Rio de Janeiro contra o Flamengo neste sábado (26), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Ficha Técnica

Bolívar: Lampe, Bejarano, Bentaberry, Nicólas Ferreyra (Uzeda), José Sagredo; Justiniano (Villarroel), Villamil (Saucedo), Bruno Sávio; Francisco da Costa, Pato Rodríguez (Algarañaz), Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José

Internacional: Rochet, Bustos (Gabriel), Vitão, Mercado, Nicolás Hernández, Renê; Johnny, Aránguiz (Bruno Henrique), Alan Patrick (Igor Gomes); Wanderson (De Pena), Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet

Arbitragem: Darío Herrera (ARG), Ezequiel Brailovsky (ARG), Gabriel Chase (ARG) e Germán Delfino (ARG)

