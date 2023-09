Grêmio Cerimônia deixa estátua ao torcedor mais perto dos gremistas na Arena

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Torcida recebeu um presente no dia em que o Clube completou 120 anos (Foto: Renan Jardim/ Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em evento realizado na Esplanada Oeste da Arena do Grêmio, em comemoração aos 120 anos do clube gaúcho, a valorização foi direcionada para os gremistas, que receberam oficialmente a Estátua ao Torcedor. Anteriormente instalada no CT Luiz Carvalho, a estátua foi transportada e fixada no espaço de chegada do público no estádio Tricolor.

O ato solene marcou a transferência da escultura para um local que recebe gremistas durante todos os dias. Com três metros de altura, produzida em bronze pelo artista Sérgio Coirolo, foi entregue ao clube em setembro de 2014.

Estiveram presentes na solenidade o presidente do conselho de administração Alberto Guerra, o presidente do conselho deliberativo Alexandre Bugin, o vice-presidente do conselho deliberativo Roger Fisher, os vice-presidentes do conselho de administração Eduardo Magrisso e Gustavo Bolagnesi, o CEO do Clube, Márcio Ramos, o chefe de gabinete Alexandre Rossato e o secretário do conselho de administração Rodrigo Karan.

A atleta precursora do futebol feminino no Grêmio, Marianita Nascimento, também esteve acompanhando a cerimônia, além de ex-atletas históricos do futebol masculino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/cerimonia-deixa-estatua-ao-torcedor-mais-perto-dos-gremistas-na-arena/

Cerimônia deixa estátua ao torcedor mais perto dos gremistas na Arena

2023-09-15