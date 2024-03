Notas Brasil Cerrado perde em janeiro área equivalente à de Maceió

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Cerrado brasileiro perdeu no primeiro mês do ano uma área equivalente à do município de Maceió (AL). Foram desmatados cerca de 51 mil hectares de vegetação nativa no período, uma média de 1,6 mil campos de futebol derrubados por dia no bioma. Quando comparado com janeiro de 2023, houve um crescimento de 10% no desmatamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/cerrado-perde-em-janeiro-area-equivalente-a-de-maceio/

Cerrado perde em janeiro área equivalente à de Maceió

2024-02-29