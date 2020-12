Rio Grande do Sul Certidões negativas judiciais podem ser obtidas pela internet

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

O serviço é gratuito, segundo o TJ-RS Foto: Divulgação O serviço é gratuito, segundo o TJ-RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As certidões negativas judiciais podem ser expedidas por via eletrônica por meio do site do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). O serviço é gratuito e pode ser acessado aqui.

Para assegurar a autenticidade, as pessoas ou entidades que receberem as certidões deverão, por cautela, conferir se os documentos originais do portador condizem com os dados informados. A autenticidade pode ser verificada no site do TJ-RS, na aba Serviços – Verificação de Autenticidade de Documentos.

