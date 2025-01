Mundo Certificação da vitória de Donald Trump é iniciada no Congresso dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Cerimônia é comandada pela vice-presidente Kamala Harris, que foi derrotada pelo republicano na eleição presidencial Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Câmara e o Senado dos Estados Unidos iniciaram, na tarde desta segunda-feira (06), a sessão conjunta para certificar e validar a vitória do presidente eleito Donald Trump nas eleições realizadas em novembro de 2024.

A cerimônia começou às 15h (horário de Brasília) e está sendo realizada no Capitólio, edifício sede do Congresso americano, em Washington D.C., capital dos Estados Unidos.

Comandada pela atual vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata derrotada pelo republicano no pleito, a certificação é a última etapa do processo eleitoral antes da posse de Trump, marcada para o dia 20 de janeiro, também em Washington D.C..

Nessa cerimônia, dois senadores e dois integrantes da Câmara são selecionados como “escrutinadores”. Eles se sentam na frente do Salão da Câmara e contabilizam os votos dos delegados – figura do sistema eleitoral dos EUA.

Para vencer a eleição presidencial, um candidato precisa dos votos de ao menos 270 delegados. Trump conquistou formalmente esses votos no dia 17 de dezembro do ano passado.

O evento acontece com segurança reforçada, tendo em mente a invasão do Capitólio na última certificação, em janeiro de 2021, quando apoiadores do republicano tentaram impedir a validação da vitória de Joe Biden.

O Secretário de Segurança Interna dos EUA determinou que esse é um Evento Nacional de Segurança Especial — essa é a primeira vez que essa designação é concedida para a certificação, seguindo uma solicitação do prefeito de D.C..

Por que Kamala Harris tem papel-chave na certificação de Trump?

Ao final da contagem dos votos dos delegados, o presidente do Senado anuncia os resultados. Quem lidera o Senado americano é o vice-presidente do país, por determinação da Constituição.

Assim, neste caso, quem presidirá a sessão de certificação será Kamala Harris, candidata derrotada por Trump no último pleito. Ela não será a primeira vice-presidente a confirmar a própria derrota. Em 2001, por exemplo, o vice-presidente democrata Al Gore presidiu a contagem da eleição de 2000, na qual ele perdeu para o republicano George W. Bush.

Capitólio foi invadido na última certificação

Após a última eleição presidencial, o Capitólio foi invadido por apoiadores de Donald Trump, que queriam impedir a certificação da vitória de Joe Biden. O democrata derrotou o republicano nas eleições presidenciais de 2020, mas Trump não reconheceu o resultado e afirmou, sem provas, que houve fraude.

A invasão aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, e a sessão do Congresso era presidida por Mike Pence, então vice-presidente de Trump e companheiro de chapa do republicano.

A sessão de certificação precisou ser interrompida. Os congressistas conseguiram retornar ao Capitólio e retomar a certificação apenas na madrugada do dia seguinte.

Certificação ocorre em meio a nevasca histórica

Além do procedimento eleitoral, a capital americana também protagoniza outro evento histórico nesta segunda-feira e atravessa uma forte nevasca, que pode chegar a dois metros de altura.

O prefeito de Washington declarou estado de “emergência de neve”. Escolas e escritórios também fecharam devido ao tempo ruim. Houve, ainda, o cancelamento e adiamento de mais de 1.300 voos em todo o país.

