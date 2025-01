Rio Grande do Sul Saiba quem terá prazo prorrogado para fazer a Carteira Nacional de Habilitação no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Mudança contempla somente candidatos com 20h de aulas práticas e conclusão do processo prevista para 31 de dezembro de 2024 Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Na semana do Natal, a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) determinou a prorrogação do prazo para conclusão do processo de habilitação em alguns casos no Rio Grande do Sul.

Somente tiveram ampliado o prazo, candidatos cujo tempo para conclusão era 31 de dezembro e que já tinham cumprido a etapa das 20h de aulas práticas obrigatórias. Para os 85 mil condutores que estão nessa situação (números atualizados) o novo prazo será 31 de março.

O sistema está sendo adaptado para o novo prazo. A previsão é que já nesta segunda-feira (06) o candidato possa agendar a data da prova no seu Centro de Habilitação de Condutores.

“Como a medida tem gerado algumas dúvidas, o DetranRS vem fazer esse esclarecimento. A decisão da Senatran veio após decisões judiciais que determinaram a prorrogação do prazo para alguns Estados. Isso aconteceu devido ao acúmulo de candidatos no período da pandemia, e à consequente falta de vagas para provas práticas. Embora o Rio Grande do Sul já tivesse zerado a fila para provas, há algum tempo, o Estado acabou sendo incluído”, explicou o chefe da Divisão de Habilitação Egídio Neri Nunes.

“Considerando as dificuldades operacionais para adaptar o sistema em nível estadual e buscando o tratamento isonômico dos candidatos de todos os Estados, a secretaria decidiu estender a prorrogação dos prazos para todo o território nacional. É uma regra nacional, que cabe aos Detrans cumprir”, conclui Nunes.

Critérios

São, portanto, dois critérios para o candidato ter direito à extensão do prazo: a data para o fim do processo ter vencido em 31 de dezembro de 2024 e ter concluído a etapa das aulas práticas até essa mesma data.

