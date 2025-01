Inter Alario prepara saída do Inter e encaminha acerto com time argentino

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

O Estudiantes, da Argentina, encaminha a contratação do centroavante Foto: Ricardo Duarte/Inter O Estudiantes, da Argentina, encaminha a contratação do centroavante. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Lucas Alario, que chegou ao Inter em 2024 por indicação de Eduardo Coudet, está de saída do Inter e pode reforçar time argentino para a temporada de 2025. O centroavante de 32 anos chegou criando expectativa para o clube e torcedores, mas não rendeu como o esperado. O atleta jogou 36 partidas, 15 como titular, e fez cinco gols, um deles no primeiro Gre-Nal do ano.

A direção do Colorado não descartou a possibilidade de negociá-lo, apesar de seu contrato durar até o fim de 2025. Em dezembro, Alario foi catado como um possível reforço para o Nacional, do Uruguai, mas o acerto não ocorreu.

O clube que encaminha a contratação do centroavante é o Estudiantes, da Argentina. O clube, assim como o Inter, está classificado para a Libertadores, porém, não pode enfrentar o Colorado na fase de grupos, por estarem no mesmo pote do sorteio.

