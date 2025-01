Grêmio Gustavo Quinteros, novo técnico do Grêmio, inicia trabalho no CT Luiz Carvalho

6 de janeiro de 2025

Nova comissão técnica do Tricolor dá inicio aos trabalhos nesta segunda-feira (06). (Foto: Reprodução/Vélez)

O grupo do Grêmio se reapresentará no CT Luiz Carvalho apenas na próxima quarta-feira (08), mas o novo técnico, Gustavo Quinteros, já iniciou seu trabalho com a comissão técnica em Porto Alegre nesta segunda-feira (06).

O comandante foi oficialmente apresentado pelo Tricolor no centro de treinamentos. Lá, o argentino já deu início às suas primeiras atividades como treinador e participou de reuniões de planejamento para a temporada de 2025 com a direção do clube.

Quinteros e sua comissão técnica chegaram à capital gaúcha na tarde deste domingo (05), no aeroporto Salgado Filho. O técnico conta com quatro profissionais em sua comissão: os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, além do preparador físico Hugo Roldán. Na equipe permanente do clube, estão o auxiliar James Freitas, o preparador físico Rogério Dias e o preparador de goleiros Mateus Famer.

