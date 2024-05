Porto Alegre Cestas básicas para abrigos familiares são entregues em três regiões de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Já foram entregues 7,6 mil cestas básicas, além de cobertores, kits de higiene e limpeza Foto: Julio Ferreira/PMPA Já foram entregues 7,6 mil cestas básicas, além de cobertores, kits de higiene e limpeza (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre entregou, nessa sexta-feira (17), cestas básicas em mais três regiões da cidade: Noroeste, Partenon e Centro-Sul. Os donativos foram destinados aos abrigos familiares de pessoas que estão acolhendo em suas casas amigos ou parentes atingidos pela enchente.

Com isso, até o momento já foram entregues 7,6 mil cestas básicas, além de cobertores, kits de higiene e limpeza.

A primeira rodada de entregas, em 15 pontos da cidade, termina na região Noroeste. Nesta nova ação, inicia-se a segunda etapa de entregas de donativos, contemplando novamente as regiões Partenon e Centro-Sul. As entregas não serão realizadas nas regiões das Ilhas e Humaitá-Navegantes, que seguem prejudicadas pelo alagamento.

Desde a última sexta-feira (10), em quatro edições, a ação alcançou 67 bairros de 14 regiões da capital gaúcha: Eixo Baltazar, Partenon, Cristal, Extremo Sul, Centro-Sul, Glória, Restinga, Norte, Cruzeiro, Nordeste, Leste, Centro, Sul e Lomba do Pinheiro.

Para a retirada itens, é preciso se identificar informando endereço e quantas pessoas está abrigando em casa.

Entrega de cestas básicas para abrigos familiares nesta sexta-feira (17), a partir das 14h, enquanto durarem os donativos:

Região Noroeste

Bairros atendidos: Boa Vista, Cristo Redentor, Higienópolis, Jardim Floresta, Jardim Itu, Jardim Lindóia, Jardim São Pedro, Passo d’Areia, Santa Maria Goretti, São João, São Sebastião, Vila Ipiranga.

Retirada: Subprefeitura – Rua Santa Catarina, 105.

Região Partenon

Bairros atendidos: Coronel Aparício Borges, Partenon, Santo Antônio, São José, Vila João Pessoa.

Retirada: Subprefeitura – Av. Bento Gonçalves, 6670 (terminal Antônio de Carvalho).

Região Centro/Sul

Bairros atendidos: Camaquã, Campo Novo, Cavalhada, Nonoai, Teresópolis, Vila Nova.

Retirada: Centro de Eventos Ervino Besson – Av. João Salomoni, 1.340.

Doações

Até a quarta-feira (15), a conta criada para auxiliar as vítimas da enchente em Porto Alegre recebeu R$ 2.276.481,00. As doações de fora do País são realizadas por transferência bancária e, para os demais Estados brasileiros, é possível doar via Pix. O valor arrecadado será direcionado para programas humanitários e de auxílio para quem perdeu bens e moradias.

Devido às doações de itens de primeira necessidade que chegam à capital gaúcha, a prefeitura não precisou utilizar o recurso doado, possibilitando que seja investido diretamente nas necessidades das pessoas atingidas pela cheia ao retornarem para suas casas.

Com a quantia doada será possível adquirir bens de utilidade doméstica, estadia solidária e auxílio à retomada da atividade econômica, conforme prevê o Programa de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário, criado pela Lei 13.640, de 2023. Os recursos excedentes podem ainda ser alocados no Fundo Municipal da Defesa Civil, garantindo uma reserva estratégica para a continuidade das ações de assistência às vítimas.

Doações por Pix

Para doar por PIX, basta colar o número de CNPJ 92963560000160, da própria Prefeitura de Porto Alegre, e escolher um valor a ser doado.

Doações internacionais

Iban: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome/Razão Social: Município de Porto Alegre

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/cestas-basicas-para-abrigos-familiares-serao-entregues-em-tres-regioes-de-porto-alegre-nesta-sexta-feira/

Cestas básicas para abrigos familiares são entregues em três regiões de Porto Alegre

2024-05-17