Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Espaço funciona como centro de distribuição de donativos. Foto: Alex Borgmann Espaço funciona como centro de distribuição de donativos. (Foto: Alex Borgmann) Foto: Alex Borgmann

O Centro de Apoio ao Estado, localizado em Passo Fundo, se tornou um ponto estratégico e logístico para a distribuição de doações e atendimento de pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento, o local precisa de mais voluntários e doações específicas de material de limpeza, cestas básicas, cobertores e colchões.

Segundo o assessor especial do Gabinete do Governador e coordenador do Centro, Mateus Wesp, atualmente não há necessidade de doações de roupas. “Estamos necessitando de doações específicas. Se for preciso doação de roupas novamente, pediremos. Mas, neste momento, solicitamos que a população não encaminhe roupas, e sim os outros produtos”, comenta. “Além disso, estamos enfrentando dificuldade com a diminuição do voluntariado. Por isso precisamos de pessoas que possam ajudar nas operações logísticas de carregamento e descarregamento”, acrescenta Wesp.

Localizado na ERS 324, no bairro Valinhos, o espaço funciona como centro de distribuição de donativos. De lá, os itens partem para as demais regiões do Estado, conforme os pedidos recebidos.

