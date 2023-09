Rio Grande do Sul Cestas de alimentos doadas pela Conab ao Vale do Taquari já estão em Lajeado

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

A doação das 5 mil cestas foi anunciada pelo presidente da Conab na quarta-feira (6). Foto: Renê Carvalho/Conab

Chegaram na manhã deste domingo (10), em Lajeado, as primeiras cestas de alimentos que foram doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) às famílias atingidas pela cheia no Vale do Taquari. Mais de 1 mil cestas, de um total de 5 mil, foram descarregadas com o apoio de integrantes do Exército na base de apoio logístico da Defesa Civil na região.

“Desde o primeiro momento da tragédia, o governo federal está mobilizado para ajudar o estado no que for preciso. Hoje começamos a entregar as primeiras cestas de alimentos da Conab, e contamos com o apoio fundamental do Exército. Ao longo desta semana, mais cestas vão chegar ao estado para atender o básico da alimentação”, disse o presidente da Companhia, Edegar Pretto.

A doação das 5 mil cestas foi anunciada pelo presidente da Conab na quarta-feira (6), quando uma primeira comitiva do governo federal visitou as áreas atingidas. Entre os alimentos que serão entregues às famílias estão arroz, feijão, leite em pó, farinha de trigo, macarrão e fubá.

