Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

O ingresso anual de 60 estudantes do curso será realizado por meio de prova, mas também via ENEM e segunda graduação. Foto: Reprodução/Cesuca Foto: Reprodução/Cesuca

A primeira turma do curso de Medicina do Centro Universitário Cesuca, em Cachoeirinha, começa a ser formada nesta terça-feira (19). Até o dia 27 de novembro, estão abertas as inscrições para o vestibular que preencherá as 60 vagas do novo curso, autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 13 deste mês.

A graduação em Medicina chega ao Cesuca no momento em que a instituição celebra 20 anos de história. “Nós estamos super felizes. É um processo bastante criterioso que nós passamos. Para obter o curso de Medicina você tem que ter uma estrutura muito robusta. Então, a gente tem um pleito que durou mais de ano, passamos por visitas, em que a gente teve uma comissão que veio verificar a instituição”, relembra o reitor do Cesuca, Ricardo Muccillo.

Embora a instituição já conte com cursos na área da saúde, como enfermagem e fisioterapia, a obtenção da graduação em Medicina exigiu uma ampliação e aprimoramento do espaço. “São laboratórios específicos, que foram construídos ou remodelados. Muitos nós já tínhamos, porque eles atendem os cursos da saúde e utilizam laboratórios que são semelhantes ao da Medicina, mas a Medicina tem alguns outros que são específicos. Então a gente remodelou toda a nossa estrutura, foi feito um investimento bastante significativo para atender essas necessidades”, explica Muccillo.

A graduação será diurna, com aulas pela manhã e à tarde. O ingresso anual dos 60 estudantes do curso pode ser feito por vestibular, mas também são oferecidas as modalidades de ingresso via ENEM e segunda graduação. O curso de Medicina terá duração de seis anos e se junta às 28 formações já oferecidas pelo Cesuca, com início previsto para o próximo ano letivo.

O reitor Ricardo Muccillo comenta que a abertura da graduação em Medicina, além de um marco histórico para a instituição de ensino, tem sido muito celebrada pelos gestores municipais e da área da saúde. Presente em universidades de Porto Alegre e Canoas, agora a região que engloba os municípios de Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão e Glorinha também passará a formar médicos.

“A gente acredita que vai ter um impacto significativo na parte econômica e social. Tanto na parte dos estudantes, que vão prestar atendimento na comunidade, quanto na questão das pessoas que vão vir a Cachoeirinha fazer o curso. A gente entende que um curso de Medicina tem uma abrangência quase que estadual. Então nós vemos várias esferas de evolução dentro do município, tanto que a prefeitura de Cachoeirinha e a de Gravataí também estão super contentes junto conosco. Porque elas sabem exatamente da carência que temos no serviço público de saúde”, conta Muccillo.

As inscrições para o vestibular de Medicina podem ser realizadas pelo link.

Com dois campi em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o Centro Universitário Cesuca pertence ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional. A instituição possui nota máxima no Índice Geral de Cursos (IGC) e é considerada a melhor na categoria Centro Universitário privado do Brasil, além de a 6ª melhor dentre todas as instituições públicas e privadas do Rio Grande do Sul, segundo o MEC.

