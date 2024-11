Acontece Audi Caxias do Sul promove evento exclusivo sobre investimentos

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

No encontro, os convidados também poderão conferir as novidades da Top Car Audi e terão acesso ao estoque selecionado de modelos 0km e seminovos com condições especiais. Foto: Itacir Borges Foto: Itacir Borges

Com foco em finanças e networking, nesta quinta-feira (21), a partir das 19h, a Audi Caxias do Sul, do Grupo Top Car, sediará o primeiro encontro “Transforme seus investimentos em um estilo de vida”, na concessionária localizada na Av. Rubem Bento Alves, 8065. Direcionado a clientes e convidados apaixonados pelo universo automotivo, além de coquetel, o evento contará com especialistas do mercado financeiro que apresentarão soluções em investimento e proteção de capital. Dentro desta temática, também serão apresentados os programas exclusivos Audi Signature e Audi Approved Plus.

A Audi oferece há dois anos o Audi Signature — um programa de assinatura de veículos que contempla todas as despesas de manutenção, seguro, documentação e IPVA, proporcionando tranquilidade e conveniência por meio de um contrato de 18, 24 ou 36 meses. Com essa assinatura, o cliente desfruta de um carro Audi com condições exclusivas e assistência 24 horas do Audi Class Service, incluindo um limite de franquia de até 1.500 quilômetros mensais. É uma proposta que nenhum outro player no segmento premium oferece, reafirmando a liderança e exclusividade da fabricante alemã no mercado.

Além disso, o evento trará informações sobre o Audi Approved Plus, que disponibiliza veículos seminovos com procedência comprovada e aparência impecável, já que passam por uma rigorosa inspeção de quase 200 itens antes de serem certificados. Essa alternativa é ideal para quem deseja um Audi em perfeitas condições, com o selo de qualidade APPROVED PLUS e confiança da marca.

Realização pela Audi Top Car, com apoio da Origem Invest e do Banco Volkswagen, o evento contará com a presença de especialistas que trarão uma perspectiva aprofundada sobre patrimônio e proteção de capital, incluindo Lucas Casagrande, sócio-fundador do Grupo Origem e Origem Invest, vinculado ao Banco Safra, o escritório mais premiado no Safra Awards 2023. Casagrande e outros especialistas conduzirão palestras sobre como os programas da Audi podem representar, de forma inovadora, uma escolha estratégica e sofisticada no portfólio de investimentos dos convidados.

No encontro, os convidados também poderão conferir de perto as novidades da Top Car Audi e terão acesso a estoque selecionado de modelos 0km e seminovos com condições especialmente preparadas para o evento.

2024-11-19