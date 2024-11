Acontece CDL Pelotas apresenta resultados oficiais da 30ª Fenadoce

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

A 31ª Fenadoce, em 2025, seguirá representada pela corte de Baronesas formada por Maria Eduarda Bicca Dode, Letícia Aguilera Larrosa da Rocha e Juliana Pereira Bast. Foto: Rafael Takaki Foto: Rafael Takaki

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL) divulgou os dados oficiais da 30ª edição da Fenadoce na noite desta terça-feira (19), durante evento com parceiros, apoiadores e autoridades. A entidade, realizadora da feira, destacou os números positivos do evento e anunciou uma novidade para a feira do próximo ano: a corte de Baronesas deste ano seguirá o seu reinado na 31ª edição, quando haverá um novo concurso.

Com 311 mil visitantes, 1,9 milhão de doces vendidos e R$ 2 milhões em volume de negócios gerados na Feira da Agricultura Familiar, o evento deste ano teve repercussão nacional e internacional equivalente a mais de R$ 7,4 milhões em mídias espontâneas. Foram cerca de 400 matérias que alcançaram mais de 22 milhões de pessoas, além de 4 milhões de acessos ao site da Fenadoce durante o evento.

“A Fenadoce é a maior festa da Região Sul do Estado e hoje estamos fazendo esse evento com a entrega da feira, a entrega para a sociedade, para os nossos apoiadores, para os nossos patrocinadores, para mostrar os números, o que a gente consegue alcançar com essa feira. Muitas vezes as pessoas entram com a gente de parceiro, mas acabam não sabendo o que a feira entrega no fim. Então esse evento é um evento importante. Além de tudo é uma confraternização, entre todos que participaram da feira, que ajudaram a feira a acontecer”, ressalta Daniel Centeno, Conselheiro Gestor da CDL Pelotas.

Uma das novidades neste ano foi o Espaço Creators, que também repercutiu de forma positiva e levou 39 criadores de conteúdo para a 30ª edição. As postagens compartilhadas pelos influenciadores alcançaram cerca de 1,7 milhão de seguidores nas redes sociais. Nos perfis oficiais da Fenadoce foram geradas 6,8 milhões de impressões totais, atraindo 11 mil novos seguidores. No local havia ainda um estúdio de podcast, que recebeu a gravação de uma série de programas e até mesmo transmissões ao vivo.

Novidade para a Fenadoce 2025

Uma novidade anunciada no evento para a 31ª edição da Fenadoce foi que a corte de Baronesas seguirá representada por Maria Eduarda Bicca Dode, Letícia Aguilera Larrosa da Rocha e Juliana Pereira Bast em 2025. Nos próximos meses serão divulgados os detalhes e período de inscrições para as interessadas em representar a Fenadoce em 2026, que serão escolhidas em concurso durante a 31ª Fenadoce.

A feira em 2025 ocorrerá de 16 de julho a 03 de agosto, em Pelotas.

