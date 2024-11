Acontece Corrida do Sesi chega a Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em parceria com o Banco de Alimentos do RS, 22 cidades receberam a competição que arrecadou 158 toneladas de alimentos Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Corrida do Sesi chega a Porto Alegre nesta quarta-feira (20), com 15.896 inscritos em 22 cidades que totalizaram a arrecadação de 158 toneladas de alimentos. Com o mote da campanha Correr Faz Bem, a corrida é organizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) em parceria com o Banco de Alimentos do RS para estimular a prática de atividade física e beneficiar entidades de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio de doações. Porto Alegre entra no calendário da Corrida do Sesi também para 2025. A última etapa da competição ocorre no dia 24, em Igrejinha.

Foram oferecidos dois percursos distintos para corrida: de 3km e 6km (idade mínima de 16 anos), além de caminhada de 3km (essa, sem idade mínima). Com ações assim, o Sesi-RS busca integrar pessoas, promover saúde física e mental e oportunizar novas vivências para a comunidade. “A atividade física é parte do autocuidado que o Sesi-RS defende para a saúde integral do indivíduo. A corrida integra nosso calendário justamente por incentivar o bem-estar das pessoas e contribuir com a saúde dos cidadãos gaúchos”, ressalta o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo.

Histórico das edições passadas

Em 2022, foram 12.793 inscritos e 29 provas realizadas em 25 municípios, resultando em mais de 75 toneladas de alimentos arrecadados e aproximadamente 225 mil refeições. Já em 2023, o projeto teve 11.544 inscritos em 25 provas realizadas em 25 cidades do RS, além de mais de 103 toneladas de alimentos arrecadados e cerca de 311 mil refeições.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/corrida-do-sesi-chega-a-porto-alegre/

Corrida do Sesi chega a Porto Alegre

2024-11-21