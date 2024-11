Acontece Taurus comemora 85 anos com sólida eficiência operacional e capacidade de inovação

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Empresa Estratégica de Defesa e maior vendedora de armas leves do mundo, completa 85 anos de história, um marco significativo alcançado por poucas empresas no Brasil Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A fabricante, que começou em Porto Alegre, no ano de 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, com uma pequena produção de ferramentas estabelecida por um grupo de empresários do Rio Grande do Sul, passou por profundas transformações nos últimos anos e se tornou uma empresa sólida em termos de gestão, operação e governança corporativa, evidenciando em seu DNA a capacidade de renovação, o que é essencial para uma empresa alcançar tal longevidade.

Atualmente, a Taurus é uma gigante multinacional brasileira, líder mundial na fabricação de revólveres e uma das maiores produtoras de pistolas do mundo, além de ser a marca mais importada no exigente e competitivo mercado dos Estados Unidos (maior mercado de armas do mundo).

“A Taurus é uma multinacional com origem gaúcha, que emprega cerca de 2.200 pessoas no estado do Rio Grande do Sul, movimenta uma grande cadeia de fornecedores que geram milhares de empregos indiretos, e exporta seus produtos com alto valor agregado para mais de 100 países, impulsionados pela inovação, tecnologia e pelos avanços da Indústria 4.0. Em 2023 foram mais de R$ 883 milhões em exportação. Não por acaso, a Taurus está entre as principais empresas que movimentam a economia e que são protagonistas do empreendedorismo. É um orgulho e uma honra completar 85 anos de mercado e contribuir por tanto tempo com o país”, afirma Salesio Nuhs, CEO Global da Taurus.

A fabricante possui um portfólio composto por revólveres, pistolas, submetralhadoras, fuzis, carabinas, rifles e espingardas, atendendo os mercados civil, militar e policial. A Companhia está continuamente se adaptando às condições do mercado e às demandas dos consumidores, com lançamentos, ampliação da linha de produtos, busca de novos mercados ou mesmo ajustes no volume e mix de fabricação, a partir da flexibilidade operacional que tem, estando preparada para enfrentar os momentos desafiadores em sua trajetória.

Segue um planejamento estratégico bem definido baseado no desenvolvimento de pessoas, por meio do Programa de Educação Continuada Taurus e do projeto Taurus do Bem, investimento em tecnologia e inovação, e focando em um ambiente colaborativo junto à sociedade, que assegura um patamar diferenciado a Taurus, tanto no mercado nacional quanto no internacional.

Sediada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e com mais duas unidades produtivas, uma em Bainbridge, na Geórgia (EUA), e outra no estado de Haryana, na Índia, a Companhia está sempre acompanhando e explorando as oportunidades de negócios em outros mercados internacionais como na Arábia Saudita, onde estuda a viabilidade de constituição de uma joint venture para operação no país.

A Taurus chega aos 85 anos pronta para um futuro inovador. Hoje, conta com uma estrutura industrial eficiente e moderna, e segue investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, materiais e tecnologias, a partir do CITE – Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil/Estados Unidos e de parcerias estratégicas estabelecidas com universidades, laboratórios e institutos de pesquisa que atuam em linha com as mais avançadas soluções tecnológicas do mundo, de modo a atender as necessidades dos consumidores, oferecendo produtos de qualidade a preços competitivos.

Exemplo disso é a revolucionária tecnologia de utilização do grafeno na produção de armas, desenvolvida pela Taurus no Brasil para o resto do mundo, e de DLC (Diamond Like Carbon), proporcionando maior resistência e durabilidade aos produtos. A empresa segue desenvolvendo projetos pioneiros, contemplando um novo ciclo tecnológico de materiais inéditos utilizados na fabricação de armamentos, como o Nióbio e o Polímero de Fibras Longas.

Em termos de novos produtos, recentemente a Taurus lançou o .38 TPC, primeiro calibre brasileiro da história, inédito mundialmente, desenvolvido pelo CITE, em conjunto com o Centro de Inovação da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC).

A Taurus também é pioneira na área de segurança e defesa no mundo a adotar a pauta ESG (sigla em inglês para “ambiental, social e governança corporativa”) e a divulgar um Relatório de Sustentabilidade, visando trazer impactos positivos para a sociedade, para o meio ambiente e para os negócios. A empresa segue focada em consolidar os critérios ESG em seus projetos, processos e decisões estratégicas para resultados sólidos a longo prazo, visando impulsionar um futuro mais resiliente, equitativo e sustentável para todos.

