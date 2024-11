Acontece CASACOR RS anuncia os primeiros nomes do elenco e o tema da próxima edição

21 de novembro de 2024

"Semear Sonhos" é a proposta criativa do evento, considerado a maior plataforma cultural de arquitetura, paisagismo, arte e design

Os primeiros nomes do elenco, que vai transformar o antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho com tendências e novidades sobre o morar, já estão confirmados. A direção da mostra no Rio Grande do Sul, que tem no comando Karína Capaverde, acaba de divulgar a lista de profissionais já confirmados e o tema da mostra, que acontece em abril, em Porto Alegre. “Semear Sonhos” é a proposta criativa para 2025. O tema, definido pela equipe curatorial após estudo de cenários e tendências, foi divulgado na última semana.

Entre os nomes conhecidos do público, está a arquiteta Aclaene de Mello, que assina o masterplan do evento pelo sétimo ano, e irá apresentar um estúdio na próxima edição. Também na terceira participação, está o escritório Auba Arquitetura, que prepara um amplo estúdio de 76m2, e a dupla Ana Paula Mielke e Josué Michels, do escritório Poema Arquitetura, assinando dessa vez um loft completo com 91m2. Já o escritório Polido Arquitetura, crava a sua 16ª participação na CASACOR RS, desta vez com um living.

O público gaúcho também poderá conferir novamente o trabalho da arquiteta Izabela Pagani, em um apartamento de 140m². Já a arquiteta Erika Listo vai apresentar um living de 70m², enquanto Sabrina Sbardelotto confirma o seu nome no elenco assinando um home office. Também estão confirmados os nomes de Marília Warken, que fará uma suíte, e o escritório Compplex Arquitetura, de Juliani Zanelatto, que fará uma cozinha.

O escritório Lino Arquitetura, liderado pela arquiteta Paula Lino, marcará sua 15ª participação no evento apresentando uma sala de estar e jantar.

Quem retorna ao evento após cinco anos da última participação é a arquiteta Caroline Kreling, que será responsável pelo grande lounge de entrada e concierge, um espaço com 300m2 onde fica localizado o grande painel “A Conquista do Espaço”, pintado por Aldo Locatelli, em parceria com os outros dois artistas italianos, Emílio Sessa e Attílio Pisoni. Também retornam ao elenco o escritório Quadriarq Arquitetura, o arquiteto Renato Mello, ambos com ambientes de estar, e DLP Arquitetura, assinando uma a copa e cozinha.

Novos nomes também devem atrair o grande público. Entre as apostas, estão Cadência Arquitetura e Design , que será responsável pelos banheiros públicos, o arquiteto Conrado Lang, que vai assinar um studio office e a arquiteta Liana de Lamare, de Pelotas, assinando um apartamento inspirado em um comandante em sua estreia.

Alguns ambientes comerciais do evento já estão em fase produção. O restaurante da CASACOR RS 2025 será uma criação da arquiteta Flávia Aldabe. Já Lisiara Camargo Simon vai apresentar na próxima edição uma loja de óculos, enquanto Patrícia Pasini vai assinar uma loja de aromas.

