Flávio Pereira Cezar Schirmer alerta: “Espero que não me façam ter vergonha de ser do MDB”

Por Flavio Pereira | 14 de julho de 2022

Cezar Schirmer critica rumos do MDB gaúcho. (Foto: Divulgação/CMPA)

O ex-presidente do MDB gaúcho Cezar Schirmer pressentiu que a partir do encontro ontem do presidente nacional Baleia Rossi com dirigentes estaduais do partido, a candidatura própria ao Piratini está sepultada e o próximo passo será o apoio à reeleição do ex-governador Eduardo Leite, do PSDB. Num desabafo, Schirmer critica os atuais líderes do MDB que assumiram o comando do partido num projeto de renovação ao comentar que “o que tem de pior nos maus costumes da política brasileira chegou ao Rio Grande do Sul nos últimos anos e o MDB-RS está cada vez mais igual ao MDB nacional, que tanto combatemos”.

Ele denuncia articulações que envolvem “a exclusão das bases, manipulação da informação, lideranças frágeis, negociações escusas, traições, mentiras, cargos, fundos eleitorais, má fé, interesse pessoal, clientelismo e fisiologia”.

Silêncio na mídia: o acusado de assédio sexual é de esquerda

Diante de um constrangedor silêncio de grande parte da imprensa, que trata de forma desigual suspeita de assédio, quando praticado por político de direita ou de esquerda, a estagiária da Câmara de Porto Alegre, Francielle da Silva, entregou denúncia à Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Porto Alegre para que o vereador Leonel Radde, PT, seja investigado. Ela denuncia o vereador petista por importunação sexual na segunda-feira, quando ele agarrou-a pelos quadris em pleno plenário. O vereador Radde nega o fato. A vítima pediu providências também ao Ministério Público e à Delegacia da Mulher.

Governo tomou um atalho para vender a Corsan

O governo do Estado conseguiu tomar um atalho para manter o ritmo acelerado do processo de venda da Corsan. Depois que o Tribunal de Contas mandou suspender o processo de capitalização que antecede o leilão, a estratégia do governo foi a de não recorrer e desistir da capitalização. Assim, pode pular para a próxima etapa e colocar a Corsan à venda na Bolsa de Valores de São Paulo antes do final do ano. A diferença é que sem o IPO (que permitiria ao governo manter parte das ações), a Corsan agora será vendida integralmente a quem arrematar as suas ações, e o governo não terá mais qualquer ingerência na futura gestão.

O VAR poderia inocentar Jairo Jorge?

Beneficiado por uma decisão do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que suspendeu o processo no qual é investigado por suspeita de cobrança de propina de empresas contratadas pela prefeitura de Canoas, o prefeito Jairo Jorge acredita que deverá retornar à gestão do município, de onde está afastado desde o final de março. Jairo queixa-se que uma das principais imputações feitas pelo Ministério Público aponta que ele teria recebido parte da propina no restaurante Al Manara, em São Paulo, onde ele garante que não esteve nem no dia, nem no local indicados. Fosse no campo esportivo, Jairo Jorge resolveria a questão pedindo o VAR. Ontem, vazaram partes da quebra do sigilo telefônico de Jairo Jorge, que estão na denúncia do Ministério Público.

Dois pesos e duas medidas?

O advogado de Jairo Jorge, Jader Marques, pontua outra inconsistência, desta vez na recente decisão do Tribunal de Contas, que revisou a posição, e decidiu recomendar a rejeição das contas de Jairo Jorge, relativas ao exercício de 2015, por um déficit de R$ 54 milhões. Segundo o advogado, caso semelhante teria ocorrido com o sucessor de Jairo na prefeitura, Luiz Carlos Busato, déficit no valor de R$ 154 milhões, o que teria mereceu do TCE a recomendação de aprovação das contas.

Propina na EGR foi incluída no cálculo do pedágio?

A investigação do desvio de recursos ocorrido na EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) na gestão das praças de pedágio em várias regiões do estado, mostrou um dado estarrecedor. Segundo o inquérito policial, que já levou à prisão de gestores e funcionários da empresa, uma propina estimada em R$ 22 milhões, obtida junto a empresas prestadoras de serviço, teria sido lançada no cálculo da tarifa nas 12 praças de pedágio. A investigação vem sendo conduzida pela Polícia Civil, Ministério Público e a Contadoria e Auditoria Geral do Estado.

Autonomia de 50 dias para consumo de diesel

As reservas de diesel do Brasil são motivo de tranquilidade no plano estratégico, segundo revelou o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Os números são tranquilizadores: o Brasil tem estoques de diesel para 50 dias sem a necessidade de importação. De acordo com o ministro, até o início da semana, o país somava 1,6 milhão de metros cúbicos de estoques de diesel A S-10 (sem adição de biodiesel). Significa que em qualquer situação emergencial, o país dispõe de 50 dias sem necessidade de importar diesel.

