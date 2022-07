Flávio Pereira Vereador Alexandre Bobadra comemora aprovação da Comenda Porto do Sol para o deputado Eduardo Bolsonaro

Por Marcelo Warth Neto | 14 de julho de 2022

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Alexandre Bobadra (PL-RS) Foto: Divulgação Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP) e o vereador Alexandre Bobadra. (PL). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A aprovação da homenagem da Câmara de Porto Alegre, que conferiu ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a Comenda Porto do Sol, não foi uma operação tão simples. Eduardo Bolsonaro é o deputado federal mais votado do Brasil, com 1,84 milhão de votos, e defende na Câmara dos Deputados propostas focadas na segurança.

Até então, o recorde de votos no Brasil era de Enéas Carneiro, que em 2002 conquistou 1,57 milhão. O autor da proposta de homenagem a Eduardo Bolsonaro, vereador Alexandre Bobadra (PL), relata que, entre avanços e recuos, valeu-se da experiência de sindicalista, com mais de 10 anos no comando do Sindicato dos Agentes Penais do Estado, para contornar a verdadeira corrida de obstáculos que marcou a sessão.

Com a oposição ocupando sucessivamente a tribuna para criticar a proposta, Bobadra, sabendo que a aprovação teria um resultado apertado, resistiu até o final para ocupar a tribuna. Deixou para se manifestar somente depois do anúncio da vitória apertada, de 13 x 12 , quando repetiu o treinador Renato Gaúcho: “O que vale é faixa no peito e troféu no armário”.

Comenda

A Comenda Porto do Sol é a mais alta honraria conferida pelo Poder Legislativo de Porto Alegre para pessoas físicas ou jurídicas com atuação pública reconhecida em áreas do conhecimento humano, educação, comunicação, economia, saúde, esporte, ciência, meio ambiente, tecnologia, cultura, religião, trabalho comunitário e direitos humanos.

