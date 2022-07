Colunistas Pressão do deputado Weber garante aprovação de parecer da proposta que muda local para classificação do fumo

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Deputado Elton Weber Foto: Divulgação/ALRS Deputado Elton Weber. (Foto Divulgação/ALRS) Foto: Divulgação/ALRS

Após 35 dias de muita mobilização para vencer resistências ao avanço do Projeto de Lei 204/2015, os deputados da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa votaram e aprovaram por unanimidade, nesta quinta-feira (14), o parecer favorável do deputado Elton Weber (PSB).

Com isso, a proposição do deputado Zé Nunes (PT) que transfere o local de classificação do tabaco da indústria para a propriedade do agricultor poderá prosseguir sua tramitação. A modificação dará mais transparência no ato de compra e venda, além de eliminar custos adicionais para o fumicultor quando não há acordo na determinação do preço.

Vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Fumicultores da Assembleia Legislativa, Weber comemorou e reafirmou que irá se empenhar para que a votação em Plenário posso ocorrer em breve.

O parlamentar reforça a importância da modificação para o equilíbrio do sistema de integração. “Somos defensores dos agricultores, da saúde e equilíbrio da cadeia produtiva. Queremos uma relação mais justa para o fumicultor, dando maior segurança, respeito, proteção e amparo a quem produz. É o momento do setor industrial melhorar a relação com o fumicultor, que está insatisfeito”.

Weber reforçou que o parecer foi construído após ouvir as principais entidades representativas da cadeia produtiva. No Rio Grande do Sul, a produção de tabaco é realizada por aproximadamente 71 mil famílias que têm nesta produção a sua principal fonte de renda, produzindo mais de 283 mil toneladas de tabaco, segundo dados da Afubra (Associação dos Fumicultores do Brasil) referentes a safra 2020/2021.

